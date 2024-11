Con Cristina Kirchner en el centro de la escena, cómo se ordena el peronismo, tras la interna del PJ

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wadodecorrido/status/1853977233175527637&partner=&hide_thread=false La junta electoral proclamó a la lista @patriaprimerook y @CFKArgentina es la nueva presidenta del @p_justicialista. A pesar de la persecución, el hostigamiento y la violencia al que la someten, su compromiso con el pueblo sigue intacto.



El peronismo sabe de su liderazgo, su… pic.twitter.com/N414uysmsc — Wado de Pedro (@wadodecorrido) November 6, 2024

Hace tiempo que la expresidenta decidió retomar la centralidad política preocupada por el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y decidida a, como ella misma plantea, enderezar al peronismo en un momento que cerca de su persona calificaron de “reconfiguración”. Su agenda de trabajo se basa en dos ejes: correrse del escenario y escuchar a los sectores perjudicados por las políticas de Javier Milei y, como viene haciendo en sus cartas, plantear las discusiones que el peronismo debe abrir.

En ese sentido, viene realizando encuentros con diversos sectores y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo de ello se vio este martes, cuando estuvo en la empresa Vetrano SACIFI, una pyme industrial del municipio de Avellaneda, cuyo intendente, Jorge Ferraresi, impulsa la construcción política de Kicillof, en donde conversó con los empresarios y trabajadores sobre los desafíos frente a un gobierno como el de Javier Milei.

Embed - Cristina Kirchner on Instagram: "“Entre la pérdida del mercado interno, la baja de los salarios y la imposiblidad de exportar, nuestras empresas se están cayendo a pedazos”." View this post on Instagram A post shared by Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)

"El verdadero problema que tenemos en Argentina es la deshumanización. Más allá de la cuestión del proceso de desindustrialización que hay. Este modelo es como un yogurt, todos sabemos que se vence", destacó la exjefa de Estado durante el encuentro.

En sus redes, el registro de la jornada estuvo centralizado en los testimonios de los empresarios, con un mensaje de cara al futuro: “No podemos sentarnos a esperar, debemos articular a todos los sectores damnificados en un gran movimiento patriótico para construir una alternativa”. Desde el Instituto Patria resaltaron que este tipo de actividades “le recargan la energía”.

En el kirchnerismo describieron que su liderazgo es necesario porque hoy aporta “la nitidez que necesita el peronismo” y advirtieron que la discusión expuso a las claras los dos bandos que existen hoy dentro del peronismo “los que la quieren jubilar y los que se apoyan en su liderazgo”.

La posibilidad de generar un acercamiento y una foto de unidad con Quintela no tuvo éxito. Parte de su entorno cuestiona las intenciones del mandatario provincial, desde su actitud de judicializar la discusión por el PJ, a la que no ven como ingenua, hasta los vínculos que tiene con parte de la oposición, por lo que estiman que “no está jugando solo”. No es novedad que el gobernador viene planteando públicamente, y hace tiempo, la reconstrucción del peronismo de la mano de figuras como “Schiaretti, Urtubey, Pichetto, Rovira, Camaño y Randazzo”. El kirchnerismo no ve con malos ojos ampliar el espacio, pero sí los nombres propios que promueve el riojano.

El vínculo con Axel Kicillof

La otra gran incógnita es si hay margen o no para recomponer la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Incluso después de que la jueza María Servini no diera lugar a la presentación de Quintela, dirigentes cercanos a Cristina insistieron en los cuestionamientos hacia el gobernador bonaerense por no expresarse sobre el tema. Se muestran dolidos y enojados al considerar un desaire “después de lo que ella le dio”. “Siempre existieron sectores que pusieron en duda el liderazgo de CFK, la novedad es que viene del kirchnerismo”, reflexionaron desde el Patria.

Finalmente, la palabra de Kicillof llegó el martes por la noche, en un mensaje de X donde saludó a CFK por su nuevo rol institucional: “Felicito a @CFKArgentina y a todos los compañeros de compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista”. Desde el kirchnerismo vieron las palabras de Kicillof con demasiada distancia: “Es un mensaje donde no se siente parte de la victoria”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1853970003852190031&partner=&hide_thread=false Felicito a @CFKArgentina y a todos los compañeros y compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 6, 2024

Uno de los cuestionamientos hacia Kicillof es que no diferenció su vínculo con Cristina del que tiene con La Cámpora. “Una cosa es la relación con CFK y otra la relación con Máximo. Por más que te provoquen tenés que ponerte por encima”, sostuvieron cerca de la ex vicepresidenta.

Además, consideraron que fue un error adelantar la discusión electoral, sobre todo teniendo en cuenta que el 13 de noviembre la Cámara de Casación dará a conocer la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Hubo una lectura prematura pensando en el 2027”, enfatizaron.

A pesar de la distancia, las imágenes que circularon en las últimas horas del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y la intendente de Quilmes, Marya Mendoza, en la inauguración de una nueva planta recicladora en el municipio fueron vistas como un pequeño gesto para empezar con los acercamientos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/larroqueandres/status/1853857572220191046&partner=&hide_thread=false En Quilmes, junto a la intendenta @mayrasmendoza, la directora ejecutiva del OPISU @barriosromi, los integrantes de la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí Luis, Cecilia y Coco y la comunidad del barrio, inauguramos la nueva Planta Recicladora de la organización.



Con una… pic.twitter.com/EqdKtPP5Pa — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 5, 2024

El rol de Quintela

Corrido de la conducción del PJ, Quintela mantuvo el martes una reunión de cuatro horas con sus apoderados y representantes de todo el país donde descartaron la posibilidad de impulsar una presentación judicial ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) y definieron oficializar la línea “Federales” dentro del peronismo, una forma de diferenciarse “sin romper nada”.

A través de un comunicado que difundieron en las redes titulado “Lo que viene. Un peronismo fuerte y convocante es posible”, desde su armado ratificaron la continuidad política de “federales” como “ un espacio entusiasta de militancia, épica federal y convicción movimientista”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Federalespj/status/1853920046311243976&partner=&hide_thread=false Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un

movimiento de transformación social y cultural que no solo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tienen un

lugar, una voz, y un propósito.… — Federales. Un grito de corazón (@Federalespj) November 5, 2024

Con cuestionamientos a la forma en que se dirimió la conducción del PJ, reivindicaron el rol de Quintela como “garantía de la presencia federal y equilibrada que respeta la importancia de todas las provincias” y como “un dirigente que muestra coraje para afrontar desafíos" algo que "no es poca cosa para ofrecer en el peronismo”.

En ese sentido, adelantaron la construcción que buscan consolidar para frenar a Milei: “Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un movimiento de transformación social y cultural que no solo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tienen un lugar, una voz, y un propósito. Esta es la revolución del peronismo federal: audaz, inclusivo, profundamente humano donde cada provincia es parte fundamental de la grandeza de la Nación”.

Si bien se especuló con la posibilidad de realizar un acto de lanzamiento el 17 de noviembre, desde el entorno del riojano lo negaron por cuestiones de agenda y por posibles lecturas “revanchistas”.

A pesar de las críticas de parte del kirchnerismo, en el mundo Quintela subrayaron su vocación de construir un movimiento unido ya que “pudo apelar un fallo débil y no lo hizo”. El propio gobernador compartió su disconformidad con Servini en declaraciones radiales: "No estamos conformes con el fallo de Servini porque creo que fue incomodísimo, se enteraron los medios antes que nosotros y no nos gustó esa forma de proceder. Y el contenido creo que no fue visto en profundidad como para tomar una decisión de semejante naturaleza e importancia".

Si bien reconoció a CFK como la nueva autoridad del partido y adelantó que se pondrá en contacto con ella, hasta el momento no hubo ninguna comunicación ni coordinación para un posible encuentro. “Lejos de promover la unidad, la actitud de CFK generó mucha disconformidad en el sector que acompañó a Ricardo y que veían en el mayor integridad del peronismo”, sentenciaron desde su mesa chica.