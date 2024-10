¿Competencia o unidad? El PJ define su postura para enfrentar a Milei

"De lo que se trata es de encontrar una forma de legitimar a quienes van a conducir el proceso de renovación del peronismo", destacó a C5N el analista político Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina. "La pregunta es si la renovación la va a hacer alguien distinto o la van a hacer los mismos que estuvieron conduciendo hasta ahora", señaló.

Para Nejamkis, estas elecciones se producen en un "momento particular" porque "el peronismo viene de un liderazgo que, si bien no se oficializó en cargos partidarios, lo es hasta ahora en los hechos, que es el de Cristina". Sin embargo, ese liderazgo se vio afectado por "la última experiencia de Alberto Fernández y el rendimiento que tuvo el gobierno".

cristina kirchner

"La Argentina pasa por un momento muy difícil a nivel político, económico y social. Esto ha hecho que la sociedad espere, y este es el gran desafío, que la oposición se ordene", señaló a este medio el analista político Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).

Añadió que esta expectativa recae "especialmente" en el peronismo, como "espacio que lidera la oposición", para que "genere de alguna u otra manera un proyecto alternativo que le muestre a la gente que existe otro modelo para sacar a la Argentina del pozo. En este contexto se va a realizar (o no) la interna", sostuvo.

Interna del PJ: el liderazgo de Cristina y el peronismo del interior

Para Nejamkis, la principal diferencia entre ambos candidatos es que "una tiene legitimidad electoral y el otro no". "Quintela puede representar a muchos dirigentes del peronismo que no están conformes con Cristina, pero que no tienen todavía un liderazgo alternativo. Quintela no tiene legitimidad electoral como para reemplazar a Cristina", analizó.

Más allá de eso, "todavía no está claro en cuanto al tipo de peronismo. Obviamente que uno siempre ve en Cristina una tendencia a tensionar con posiciones más progresistas; y la dirigencia más tradicional, la cual uno podría aplicar a un gobernador del interior como es Quintela, tiende quizás a tener posturas más moderadas o menos radicalizadas", señaló.

Ricardo Quintela X

Por su parte, Bacman aseguró que el liderazgo de Cristina es "indiscutido", pero consideró que "el peronismo del interior" que representa Quintela tiene que "jugar un papel muy importante en este momento de la Argentina". "El importante triunfo de Milei en las elecciones de segunda vuelta se dio porque el Norte Grande se tiñó de violeta", recordó.

La renovación del peronismo de cara a 2025

Bacman subrayó que "la unidad del peronismo es fundamental". "Si se logra evitar la interna, sería un golpe político y comunicacional sustancial: el peronismo está unido, logró zanjar sus diferencias en el consenso y está preparado para generar un modelo alternativo en unas elecciones que se vienen", consideró.

"Si se va a una interna, bueno, que el que gane conduzca el PJ, pero que el que pierda sea parte de ese proceso. Esto es muy importante porque ahí se está jugando el futuro de nuestro país", destacó el analista. "La unidad es fundamental: sin unidad, el peronismo no va por un buen camino. Con interna o sin interna, el principal objetivo es la unidad", aseguró.

Por su parte, Nejamkis destacó que "después de dos décadas de kirchnerismo intenso, el peronismo necesita una renovación y actualización doctrinaria. No importa si es por la propia Cristina o por nuevos dirigentes, porque el contexto en el cual Néstor Kirchner asumió es muy distinto al actual", remarcó.

Quintela y Cristina

Agregó que "hay herramientas de gobierno que se han agotado o estrategias de políticas públicas que parecen estar agotadas". "O esa renovación la hace la propia Cristina, como ha planteado en algunas cartas, o la hace una nueva dirigencia, que me parece la idea que pretende Quintela", señaló.

"Si el peronismo no ofrece algo nuevo o distinto a la sociedad, le va a costar volver a ser gobierno nuevamente. No importa si la renovación es en competencia electoral o si es con lista de unidad; lo importante es que se discuta en qué aspectos el peronismo está dispuesto a renovar sus ideas y adaptarse al contexto, que es algo que siempre ha sabido hacer y lo ha hecho bien", concluyó.