Cómo hizo Javier Milei para clonar a su perro

Conan debe su nombre a Conan, el Bárbaro. Mientras el perro aún estaba vivo, Milei hizo todo por él: cuando la situación económica era difícil vendió su moto y vivió a base de una pizza por día para que Conan pudiera mantener su alimento balanceado de calidad.

Cuando Conan murió, Milei actuó rápido y contactó a PerPETuate, una de las primeras empresas especializadas en clonación de mascotas. La empresa de Massachusetts está dirigida por Ron Gillespie, quien solía comercializar semen vacuno y se graduó con un título de Agroeconomía en la Universidad de California Davies.

“Todavía tengo el material genético de Conan”, dijo Gillespie en entrevista telefónica con el Buenos Aires Herald. “Milei paga una cuota anual para mantenerlo en mi empresa”. El candidato paga 100 dólares por año por la criopreservación de más copias genéticas de Conan. Si quisiera, podría hacer más clones.

Clonar a Conan le costó a Milei el doble de sus ahorros actuales en divisa extranjera.

Gillespie recuerda uno de los mails que intercambiaron: “Para Milei, Conan era un ser de confianza, como familia, quien le hacía sentir más cómodo”.

Milei describió su conexión con Conan como espiritual, en sus círculos íntimos reveló que cree que se conocieron en vidas pasadas y comparten una conexión muy fuerte. En caso de que esto no sea real, al menos tiene los clones. Que, aparentemente, son un milagro científico.

Cómo clonar un perro

La clonación de un perro es más compleja que la de otros animales, explica Gillespie. Depende sobre todo de la cantidad de óvulos que puedan extraerse de cada hembra, y solo se cuenta con dos ciclos menstruales por año. El costo del proceso completo es de 50.000 dólares, independientemente de cuántos cachorros nazcan.

El caso de Conan no es distinto: “Cuando Conan murió, Milei nos contactó por mail y le dimos las instrucciones para que pueda extraer el material y enviárnoslo por FedEx, para que haga los trámites necesarios, y para que la muestra llegue refrigerada”, explica el dueño de PerPETuate. Cuando llegó la muestra genética, comenzó el proceso científico.

Gillespie se encarga personalmente de reducir el tejido en enzimas para poder separar un tipo específico de células que utilizará, llamado fibroblasto. Una vez separadas, se alimenta a las célula con proteínas para producir una línea de células nueva que permitirá la producción de un clon. Cuando el óvulo es fertilizado, se implanta en la hembra y el cachorro crece de manera natural en el útero.

Cuando la producción de células se termina, Gillespie elige una hembra del laboratorio que llevará el embarazo a término. La raza tiene que ser de un tamaño suficiente para tolerar cachorros de mastín inglés.

Según el experto, el procedimiento generalmente logra hasta tres embriones, de los cuales uno o dos pueden sobrevivir a la gestación hasta el nacimiento: “El caso de Conan fue distinto, la perra tuvo seis cachorros”, destaca.

Cuando los cachorros nacen queda todavía un paso más: confirmar que los clones son exactamente iguales genéticamente a Conan. Para ello extraen una muestra de saliva de cada uno y ejecutan una evaluación de marcadores genéticos que cuesta 50 dólares más.

PerPETuate se especializa en la producción de la línea de células y su preservación, pero terceriza el proceso de clonación a ViaGen Pets y el chequeo genético a los laboratorios de UC Davis.

Cuando esta parte del proceso está terminada, los cachorros vuelven a su dueño en un envío especial con trámites aduaneros específicos.

Gillespie confirmó que uno de los cachorros murió y el resto se envió a Buenos Aires para encontrarse con Milei, o como él se llama a sí mismo, el abuelo. Fuentes consultadas por el biógrafo Juan Luis González confirman que los cachorros llegaron a la Argentina en marzo de 2018, sin embargo, el candidato solo muestra a cuatro de ellos en público y no queda claro qué pasó con el quinto animal.

El costo de un clon

Además del costo financiero, clonar a un perro trae otros problemas a discusión: “No es ético clonar una mascota, eso supone su mercantilización como fetiches”, explica la Dra. en Filosofía Moral Fabiola Leyton, profesora de la Universidad de Barcelona. “Tienen un valor emocional e instrumental para los humanos que se superpone ante el valor como seres únicos”, enfatiza.

Leyton indica que la bioética entiende que los animales no humanos son seres sintientes, únicos y complejos con derecho a tener una identidad no manipulada, ni siquiera a nivel genético. Considera que los dueños de mascotas tendrían que entender esto y es sugiere que a los animales no debería considerarlos “un capricho”.

Gillespie, por otro lado, es optimista respecto a la tecnología de reproducción. Cree que combinada con la edición génica se podrían solucionar problemas crónicos como el dolor de cadera en los perros: “Podríamos tener perros superiores”, señala.

Para Leyton el uso de la edición génica para arreglar un problema causado por la producción y reproducción de razas es una paradoja, aunque considera que es positivo aliviar el dolor cuando sea posible.

“Si usted respeta a los seres no humanos en su individualidad, no los clone. No sea parte de un negocio que los cosifica y hace promesas insostenibles, porque un clon nunca es el original”, sostiene Leyton.