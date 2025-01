Cecilia Roth le respondió a Javier Milei y otros libertarios: "Trato de no entrar en una situación de guerra"

El Presidente insistió en sus diatribas en redes sociales contra la actriz y tildó a su obra teatral de "fracaso". "No lo personalizo, me tocó a mí como mañana le va a tocar a otra persona y como ya les tocó a otras antes", sostuvo la artista.

Luego de que el presidente Javier Milei insistiera en su ataque contra Cecilia Roth y tildara a su obra teatral de "fracaso" , la actriz replicó: "Trato de no entrar en una situación de guerra. Es un odio que pretende hacer doler. En esta situación puntual no lo personalizo, no es a mí a quien le está diciendo todo esto" .

El mandatario expresó en su cuenta de X que "'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente, para CR (sic) es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso".

La reconocida artista subrayó que "lo de la venta de entradas es una excusa para decir lo que se dice". "Hay una parte que tiene que ver con el desconocimiento, otra con lo que llaman batalla cultural. Trato de no entrar en una situación de guerra, no soy así, no es lo que me pasa. Sigo pensando que en la democracia se puede decir lo que uno piensa, absolutamente con respeto. Sigo pensando que yo no cometí ningún error, tampoco tengo que explicar quién soy", remarcó.

"Es un odio muy ingenuo, en el sentido de que es desaforado, pretendiendo dañar. No lo personalizo, no es a mí a quien le están diciendo esto. Me tocó a mí como mañana le va a tocar a otra persona y como ya les tocó a otras antes. Les parece que a ciertas personas hay que castigarlas", consideró.

"Me interesa conocerlos. Escucho a Agustín Laje, a Leonardo Cifelli, me interesa saber qué hacen, qué piensan. Lo que dije fue hace un mes y medio, no sé cómo llegó después de tanto tiempo", concluyó Roth.

Javier Milei apuntó contra Cecilia Roth por su posición opositora al Gobierno

El presidente Javier Milei lanzó un demoledor comentario sobre la actriz Cecilia Roth en redes sociales, después que ella acusó al Gobierno de censura a la agenda cultura, en temas como "la dictadura militar, género y cambio climático”.

El mandatario opinó en la red social X: "Estoy con @leocifelli y me cuenta que "la gran actriz" Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... ", empezó.

Agregó: "Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. CIAO!".

Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso.

De esta forma, el líder libertario opinó sobre una de las artistas argentinas más reconocidas en el país, que trascendió las fronteras y triunfó en España como una de las actrices preferidas del director Pedro Almodóvar.

El comentario vino de la mano de un dato sobre la baja venta de tickets en la obra de teatro La Madre, del dramaturgo francés Florian Zelle, en el Teatro Picadero en la Ciudad, que reveló Leonardo Cifelli, secretario de Cultura.

El funcionario de Milei sostuvo en reiteradas oportunidades que "nuestra batalla cultural es romper con la corrupción que tenían como regla, en la que se beneficiaba a unos pocos". Por su parte, la famosa opinó: “Creo que el Gobierno está censurando, ni hablar. Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”, remarcó Roth el pasado 26 de diciembre.

Con este propósito se desfinanció el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y se cerraron espacios culturales a nivel nacional y provincial por falta de ayuda del Estado para proyectos que sin ese aporte no se pueden sostener.