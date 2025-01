Libertarios, con la venia de Javier Milei, arremetieron contra Cecilia Roth por sus críticas al Gobierno

"Los zurdos son tan patéticos que no saben ni lo que significan las palabras que usan para indignarse. En general, al no poder resistir un intercambio de ideas en un terreno parejo, caen de arranque en la falacia ad hominem etiquetando a su rival con palabras inmundas, para luego seguir el ataque con la falacia del hombre de paja... son de manual... hay que sacarles las caretas y exponerlos frente a las personas de bien... por suerte X nos ha salvado de la real dictadura del socialismo woke que había contaminado esta red... antes había censura para el lado de ellos y ahora hay un terreno parejo y eso no lo soportan...", escribió más tarde el mandatario, reflotando su anterior rol de panelista.

En su escrito, Laje planteó que "en un rapto de insólito desquicio, la actriz acusó a Milei de 'censura'" y citó a Roth, quien manifestó en diálogo con el medio español Efeminista que "el Gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento. No se puede hablar sobre la dictadura, ni de género, ni de cambio climático, y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. Es increíble".

Agustín Laje El influencer Agustín Laje, crítico de lo que denomina "la nueva izquierda".

Para el politólogo de extrema derecha, "siempre es divertido constatar que la realidad más palpable es exactamente la opuesta a la que la casta (en este caso, la casta 'cultural') cree interpretar".

"Si uno se dedica a vender el fruto de su libertad expresión en el mercado (periodistas, artistas, escritores, cineastas, músicos, etcétera), debe estar dispuesto a competir por el favor de los consumidores. Cuando el público no está dispuesto a adquirir esos bienes (léase, periódicos, libros, películas, canciones, etcétera), no está 'censurando' la libertad de expresión de nadie: sencillamente está eligiendo llevar su dinero y su tiempo a otro lado", planteó Laje con el ya remanido argumento del mercado.

"Exactamente por el mismo motivo, cuando el Estado redistribuye coercitivamente el dinero de los ciudadanos en favor de bienes culturales que los consumidores no eligen libremente, no está 'garantizando la libertad de expresión': todo lo que hace es violentar los derechos de propiedad de su ciudadanía, que son el fundamento, por cierto, de la libertad de expresión", aseguró.

Javier Milei Agustín Laje Feria del Libro Javier Milei junto a Agustín Laje en la Feria del Libro.

"Ahora sí: nadie que hable de la dictadura, de género, de cambio climático o que simplemente desee ver una película de Espósito, ha sido amenazado, ni atacado físicamente, ni expropiado ni asesinado por el gobierno de Milei. Todo lo que molesta a Cecilia Roth, se llama pluralidad, que es una de las consecuencias más importantes de la libertad de expresión", insistió el influencer.

Una vez hechos estos planteos, Laje sacó a relucir el núcleo de su estructura ideológica: el odio a las mujeres y la reivindicación del terrorismo de Estado, lo que ha atravesado toda su obra. "En efecto, lo que hierve la sangre de la actriz no es que no se pueda hablar de género, sino que, por fin, podamos decir a viva voz que la ideología de género es una basura. Lo que despierta la ira de Roth no es que no se pueda hablar de la dictadura, sino que podamos equilibrar el juicio histórico recordando la historia completa, con todos los asesinatos y secuestros de las organizaciones terroristas incluidos", deslizó.

"No solo no hay censura en la Argentina libertaria: en lo que va de este año, nunca habíamos sido tan libres", concluyó Laje.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1876431645340844169&partner=&hide_thread=false Los zurdos son tan PATÉTICOS que no saben ni lo que significan las palabras que usan para indignarse. En general, al no poder resistir un intercambio de ideas en un terreno parejo, caen de arranque en la falacia ad hominem etiquetando a su rival con palabras inmundas, para luego… https://t.co/9LvS8zK61Q — Javier Milei (@JMilei) January 7, 2025

Cecilia Roth: "Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei"

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco", manifestó Roth en la entrevista que despertó los ataques del mileísmo. "No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño", reprochó.

La actriz aseguró que aquel material ya filmado sobre esas temáticas "no se puede ver en ningún lugar público", como escuelas, universidades y organismos del Estado. "Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", sostuvo.

Consultada sobre el Presidente, expresó que para ella "fue muy fuerte" el momento en el que se confirmó su victoria electoral y señaló: "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine".

"Este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables. Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal. Y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada", agregó.

Cecilia Roth Cecilia Roth criticó al presidente Javier Milei y al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Redes Sociales

"Para ellos, un recorrido interesante de una película es solo de mercado. Detestan a los argentinos. Esto es muy particular porque, al revés de (Donald) Trump o (Jair) Bolsonaro, Milei no es nacionalista. No le interesa en absoluto la Argentina, la va a vender de arriba a abajo", expresó Roth.

"Es muy brutal lo que están haciendo porque detrás de todo hay una ideología. Pero Argentina tiene una cosa muy particular, que es la resistencia. Y la resistencia es creativa, se está haciendo muchísimo teatro independiente, alternativo. Por supuesto que eso no es ganancia... todo es a fuerza de un trabajo colectivo, de un enorme esfuerzo", sentenció.

Además, apuntó contra el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien criticó que en el INCAA "filmaban cada bodrio". "Viene de no haber hecho gestión nunca", remarcó.

"Es muy interesante que un secretario de Cultura, ya no ministro, tenga en su boca palabras como 'bodrio', relacionándolas con una película. Bodrio es un fardo, quiere decir aburrida, descartable. Me duele la panza cuando escucho eso", expresó.

Cecilia Roth - El Viaje 2 .png Cecilia Roth recibió los embates de todo el aparato paraestatal de trolls afín al Gobierno.

Sobre Cifelli, añadió: "El secretario de Cultura, que viene de no haber hecho gestión nunca, lo que está haciendo es lo que se ve en el CCK, que ahora llama Espacio Libertad. Nos han desmantelado el INCAA. Lo que están haciendo en esos lugares es echar a todo su personal lentamente. Es una crueldad brutal".

"Que este secretario diga 'bodrio' no es solamente vulgar, utiliza palabras que yo no había oído en la política nunca. Estos señores en todo encuentran que hay 'meloneo' que quiere decir que te están convenciendo de algo político. Insultan permanentemente con un vocabulario insólito a instituciones, personas, películas, libros", amplió.

"¿Cómo se atreven a intervenir en lo que desconocen y detestan? Son el tipo de personas que aquello que desconocen lo detestan. La guerra contra lo que hablan del Gobierno anterior se refiere a lo que nosotros llamamos 'década ganada', en la que se hizo muchísima gestión y hubo mucho apoyo para la cultura y otras cosas", concluyó.