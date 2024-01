Cecilia Moreau denunció nuevas "amenazas de muerte" y sumó pruebas a la causa judicial

"No nos van a amedrentar ni los que amenazan, ni sus cómplices que por acción u omisión instalan este tipo de mensajes", expresó la diputada en su cuenta de Twitter.

"Me comuniqué con mi abogado para que siga incorporando los mensajes en los que me amenazan de muerte a la causa judicial abierta y en curso" , informó la diputada en su cuenta de Twitter sobre el pedido que le hizo a su representante legal, Miguel Ángel Pierri.

"No nos van a amedrentar ni los que amenazan, ni sus cómplices que por acción u omisión instalan este tipo de mensajes", agregó Moreau, La publicación está acompañada por los mensajes que recibió en los que se pueden leer amenazas como "No hay cárcel, sólo bala hija de p... Salí a la calle que no te vamos hacer nada" o "bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, hija de p... camina por el país hija de p...".

El 12 de noviembre pasado, Moreau había presentado una denuncia penal por amenazas de muerte luego de comenzar a recibir ese tipo de mensajes tanto en sus redes sociales como en su cuenta de mail, de parte de personas que reivindicaban al presidente Javier Milei.

La denuncia presentada en sede judicial por su abogado Pierri fue por la "posible comisión del delito contenido en el artículo 149 bis", el cual se refiere al "uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".

En esa presentación, se había adjuntado un mensaje que había recibido en su cuenta de la red X, en el que le dijeron: "Pelotuda de mierda, se van a morir vos y el hijo de mil p... de Massa" y luego le escribieron que "el pueblo va a cobrar venganza de lo que nos hicieron".

Pero, además, Moreau había recibido junto a otros diputados un mail en la casilla que tiene como diputada nacional en el que se dice: "Con Milei presidente nosotros vamos a matar ustedes (sic)".