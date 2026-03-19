Alerta en Hollywood: una mega estrella del cine y la televisión fue internada de urgencia en Hawái El ícono de los noventa, protagonista de series y películas de acción, fue trasladado a un hospital en la isla de Kauai por "una emergencia médica", confirmó el sitio TMZ. + Seguir en







A principios de marzo cumplió 86 años. Redes sociales A principios de marzo cumplió 86 años.

En las últimas horas, el medio TMZ confirmó que Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en la isla Kauai en Hawái. El actor de 86 años, reconocido por los éxitos de acción como "Walker Texas Ranger" y "Los Indestructibles", entre otros.

Según informó el medio, en las últimas "24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", hasta el momento se desconoce la naturaleza de la emergencia, aunque aclararon que "Chuck se encuentra bien de ánimo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2034663715606351983&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVE: Chuck Norris has been hospitalized after a medical emergency in Hawaii.



What we know: https://t.co/wWK8lZIpda pic.twitter.com/hNC5fMn8yR — TMZ (@TMZ) March 19, 2026 El campeón mundial de Karate Do en 1978 y reconocido a nivel mundial por artes marciales, compró una residencia familiar en Hawái en el año 2015, que comparte con su segunda esposa Gena O'Kelley con la que tuvo dos hijas mellizas en 2001, Dakota y Danilee. Anteriormente estuvo en pareja con Dianne Kay Holechek, quien falleció en 2025, con quien tuvo a sus hijos Mike y Eric.

El actor, reconocido ícono de los años noventa y popular en internet tras la publicación de los Chuck Norris Facts, afirmaciones en tono de sátira sobre él al estilo de "La patada giratoria de Chuck Norris es tan potente que se puede ver desde el espacio exterior a simple vista".

En redes sociales Chuck se mantiene activo, en su cuenta oficial de Instagram publicó un video el 10 de marzo festejando su cumple años número 86. "No envejezco. Subo de nivel", reflexionó a modo de chiste, a lo que agregó "agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar".