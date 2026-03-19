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Alerta en Hollywood: una mega estrella del cine y la televisión fue internada de urgencia en Hawái

El ícono de los noventa, protagonista de series y películas de acción, fue trasladado a un hospital en la isla de Kauai por "una emergencia médica", confirmó el sitio TMZ.

A principios de marzo cumplió 86 años. 

A principios de marzo cumplió 86 años. 

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A principios de marzo cumplió 86 años. 

A principios de marzo cumplió 86 años. 

En las últimas horas, el medio TMZ confirmó que Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en la isla Kauai en Hawái. El actor de 86 años, reconocido por los éxitos de acción como "Walker Texas Ranger" y "Los Indestructibles", entre otros.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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Según informó el medio, en las últimas "24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", hasta el momento se desconoce la naturaleza de la emergencia, aunque aclararon que "Chuck se encuentra bien de ánimo".

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El campeón mundial de Karate Do en 1978 y reconocido a nivel mundial por artes marciales, compró una residencia familiar en Hawái en el año 2015, que comparte con su segunda esposa Gena O'Kelley con la que tuvo dos hijas mellizas en 2001, Dakota y Danilee. Anteriormente estuvo en pareja con Dianne Kay Holechek, quien falleció en 2025, con quien tuvo a sus hijos Mike y Eric.

El actor, reconocido ícono de los años noventa y popular en internet tras la publicación de los Chuck Norris Facts, afirmaciones en tono de sátira sobre él al estilo de "La patada giratoria de Chuck Norris es tan potente que se puede ver desde el espacio exterior a simple vista".

En redes sociales Chuck se mantiene activo, en su cuenta oficial de Instagram publicó un video el 10 de marzo festejando su cumple años número 86. "No envejezco. Subo de nivel", reflexionó a modo de chiste, a lo que agregó "agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar".

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