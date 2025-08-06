$LIBRA: Interpol respondió a la Argentina sobre el misterioso imputado Julian Peh

6 de agosto de 2025 Inicio
Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, imputado en la causa $Libra

Se trata de la respuesta brindada por el organismo al requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano sobre el enigmático personaje que no figura en Migraciones. No existen registros de ingresos y egresos al país, por lo que Taiano había pedido a Interpol información sobre Peh.

La respuesta de Interpol Singapur llegó a la justicia argentina y es negativa, ya que Interpol informó que no hay registro con ese nombre, informaron fuentes judiciales.

Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con Milei pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones.

El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación de Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado.

Prueba negada a querellantes

Por otra parte, el fiscal Taiano rechazó entregar a los querellantes el crudo de los dispositivos que se van a peritar porque sería violar la intimidad de los imputados, según explicaron las fuentes de la investigación consultados.

Peritos que colaboran con la justicia habían detectado que al menos uno de los imputados habría borrado archivos de sus dispositivos

El borrado de los archivos electrónicos de dispositivos de Mauricio Novelli, uno de los imputados consta en un informe pericial que el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática del Ministerio Público remitió al fiscal federal Taiano

