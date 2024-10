Carolina Moisés, en medio de la interna: "El PJ nacional está frente a un debate sobre el futuro"

Jorge Yoma pidió postergar las internas del PJ: "El peronismo no puede pasar un papelón"

"Nosotros iniciamos un proceso de diálogo entre los distintos sectores elaboramos distintas alternativas en términos de una lista unidad. Lamentablemente no se produjo una síntesis. Creemos en la renovación del Partido Justicialista, queremos recuperar esta fuerza electoral como una herramienta de representación de la sociedad", expresó.

La legisladora habló sobre las tensiones nacionales que se ven reflejadas en las internas locales en Jujuy, donde el partido está intervenido y las elecciones internas se realizarán el Día de la Militancia, el próximo 17 de noviembre. "El PJ tiene que dar vuelta la página, para volver a ser una herramienta de representación de la sociedad", determinó.

Cristina Kirchner y un mensaje a la interna del PJ: "Queremos un peronismo que recupere sus banderas"

La exmandataria Cristina Kirchner se refirió a la elección interna que mantendrá con el gobernador riojano Ricardo Quintela por la presidencia del Partido Justicialista, la cual aseguró que definirá "qué peronismo queremos para el futuro" y apuntó contra los legisladores y gobernadores del espacio político que respaldan a Javier Milei.

"El próximo 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista, el Partido Justicialista no sólo definirá su nueva conducción partidaria en elecciones internas, sino que, por primera vez en 35 años, tendrá una verdadera oportunidad para que sus afiliados y afiliadas puedan expresar su voluntad acerca de qué peronismo queremos para el futuro", expresó a través de un comunicado difundido en la cuenta de Primero La Patria y dirigido a los afiliados del partido.

Mientras aún resuena su frase "los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más", volvió a criticar a los peronistas que buscan acuerdos con el Gobierno. "Las imágenes de legisladores y gobernantes de nuestro partido apoyando a Milei en el Congreso, votando favorablemente medidas como el RIGI o validando su veto contra los jubilados y las universidades, es algo que no podemos ignorar, ni aceptar", advirtió y llamó a "tener una conducta clara y una expresión concreta frente a la sociedad". "No todo puede ni debe ser lo mismo", sentenció.