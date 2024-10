Jorge Yoma pidió postergar las internas del PJ: "El peronismo no puede pasar un papelón"

El referente peronista riojano, que es uno de los apoderados de la lista de Ricardo Quintela, advirtió que "el partido no tiene la estructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características".

En diálogo con LN+, Yoma advirtió complicaciones para llevar adelante las elecciones internas en el PJ, que están previstas para el 17 de noviembre: "Esta semana me voy a reunir con la Junta Electoral, son todos compañeros y amigos, para ver cómo están preparados, cuáles son los lugares de votación y dónde se va a votar. Es infernal el dinero que se necesita , el Correo argentino, la Justicia Electoral Nacional...".

"Hoy, el partido no tiene la estructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características, que no se hizo nunca en la historia del peronismo. Creo que tiene que haber una conversación. Preparemos 30 días más. El peronismo no puede pasar un papelón", agregó en esta línea.

Quintela y Cristina Cristina Kirchner y Ricardo Quintela buscan la presidencia del PJ.

Los dichos del exdiputado nacional se produjeron luego de que Quintela presentara su lista para competir por la conducción del PJ. "La vicepresidente primera va a ser una intendenta de una localidad de Chaco, Magdalena Ayala. El vicepresidente segundo va a ser Alberto Rodríguez Saá, el exgobernador de San Luis", expresó la periodista de C5N Rosario Ayerdi.

En la línea le siguen Mariana Gadea, secretaria de UPCN; Roque Álvarez, el presidente del bloque peronista de la Legislatura de Tucumán; y Alba Sánchez, intendenta de un distrito de Salta.