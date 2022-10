Carlos Heller cruzó a Jorge Lanata en su programa: "No me gusta que me traten de boludo"

El diputado nacional Carlos Heller cruzó al aire al periodista Jorge Lanata, quién en la última emisión de su programa televisivo PPT, lo había catalogado como "el boludo de la semana" . Días atrás, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, Heller cerró el debate del proyecto con un particular comentario: “Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca".

El tenso momento arrancó este viernes cuando el diputado salió al aire en el programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. “A mi me gusta el futbol, yo se que a vos no pero es así”, arrancó diciendo Heller.

El periodista, en el intercambio de palabras, le comentó como se dio la particular elección en su programa de TV. “Yo me hago cargo de todo el programa pero te cuento, la elección de el 'boludo de la semana', es grupal en PPT. A mi me proponen distintos boludos y lo elegimos. Yo me hago cargo de la decisión. Pero lo que te quiero decir es, ¿por qué esto que hiciste resonó en todos lados?”.

En respuesta a ello, el diputado redobló la apuesta: “Se toman poco trabajo de ver cómo son las cosas. No me gusta que me traten de boludo”. De todas maneras Lanata insistió con sus palabras y le dijo: “Carlos, estamos discutiendo un chiste, vos te lo tomaste en serio. Esto repercute porque los diputados no van a laburar, miran partidos, no sesionan la cantidad de veces que tienen que sesionar”.