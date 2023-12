Carlos Corach: "Hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar"

El ex ministro de Interior en el gobierno de Carlos Menem advirtió que "la experiencia política es un valor importante" y diferenció la trayectoria del expresidente con la de Javier Milei.

En diálogo con De Una , por C5N , Corach diferenció las trayectorias públicas de Menem con respecto a la del presidente electo, Javier Milei. "La gran diferencia es que Menem tenía una larga carrera política que empieza en 1973 y la experiencia política es un valor importante, aunque eso no quiere decir que alguien que tenga una irrupción política veloz o poco fundada en su historia no pueda realizar un papel importante en beneficio del país", advirtió.

"Cada político tiene su perfil particular y el de Menem era difícilmente reproducible en la vida política argentina por su carisma, su larga vida política. Hoy en general el escenario político está monopolizado por personas que tienen una carrera muy corta o no la tienen, cosa que no es ni bueno ni malo, pero son etapas muy distintas", agregó en este marco, en el programa conducido por Antonio Fernández Llorente y Valentina Caff.

En tal sentido, subrayó la relevancia de contar con una trayectoria para liderar, ya que describió que "la experiencia en las tareas de gobierno que tenía Menem son un valor importante para conducir un país y generar un liderazgo. Hoy en día un liderazgo nace de carreras políticas más cortas".

El apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei

Por otro lado, se mostró a favor del apoyo del expresidente Mauricio Macri a Milei y destacó los acercamientos entre políticos: "Siempre pensé que la política es esencialmente acordar. Para algunos el término acuerdo tiene una resonancia negativa y para mí es la esencia de la política. Mientras más dirigentes políticos participen en acuerdos y pactos, mejor es. La política no es la guerra, no se destruye al adversario. En la política se seduce o se acuerda".

Por último, el exministro de Interior reconoció que desea contactarse con el líder de La Libertad Avanza: "No hablé con Milei, me gustaría hacerlo, yo converso con todo el mundo".