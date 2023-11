Caputo se reunió con banqueros y les aseguró que "no habrá sorpresas" en el desarme de las Leliq

El principal candidato a ministro de Economía explicó que no se podrá salir del cepo en lo inmediato y que el próximo gobierno será muy estricto con el ajuste fiscal.

El principal candidato a desembarcar en el Palacio de Hacienda explicó en la reunión que la situación es distinta a la de 2015. Según informó el periodista Alejandro Bercovich en El Diario, los banqueros se fueron tranquilos luego de que Caputo les asegurara que no se saldrá del cepo en lo inmediato, que serán muy estrictos con el ajuste fiscal y que el desarme de las Leliq contemplará una salida de mercado.

Caputo prometió que no habrá ningún Plan Bonex

"Lo que quiso transmitir Caputo es que el 11 de diciembre no se va a anunciar ningún Plan Bonex. Las definiciones fueron muy difusas, no hubo claridad respecto de cómo lo van a encarar, pero sí quiso transmitirles con mucho énfasis que no va a ser una solución inmediata", señaló Bercovich, en diálogo con Daniela Ballester.

El ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) estuvo acompañado por Pablo Quirno, su jefe de asesores. Entre los banqueros presentes estuvieron Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Patricio Supervielle (Supervielle), Jorge Brito (Banco Macro), Martín Zarich (BBVA), Alejandro Butti (Santander), Guillermo Laje (Banco Ciudad), Javier Bolzico (ADEBA), Juan Nápoli (Banco de Valores) y Fabián Kon (Galicia).

Desactivar la "bola" de Leliq es la principal preocupación de Milei para poder eliminar las restricciones cambiarias y unificar el tipo de cambio sin que se produzca una corrida cambiaria, con el consiguiente riesgo de una hiperinflación.

Luis 'Toto' Caputo, el que le puso la tapa al ataúd de la dolarización

El exfuncionario de Cambiemos es el principal candidato a ser el próximo ministro de Economía. Si bien aún no fue confirmado ni por Milei ni por la Oficina del Presidente Electo, el hecho de que se haya reunido con los principales banqueros del país de algún modo lo valida como tal.

Lo mismo ocurre con Demian Reidel, quien será presidente del Banco Central en reemplazo de Emilio Ocampo, el ideólogo del plan de dolarización, quien iba a tener la misión cerrar la entidad, según dijo el propio Milei. Reidel fue vicepresidente segundo del BCRA en el gobierno de Macri y tuvo un rol clave en la quita del cepo.

Estos dos hombres clave de Macri terminan por desplazar al equipo dolarizador de Milei y aquietan las aguas en términos de dolarización y cierre del BCRA, dos proyectos que por el momento quedarán archivados.