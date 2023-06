Bregman - Del Caño: "Somos la única coalición que no propone seguir atados a FMI"

"Somos la única coalición que no propone ajuste, que no propone seguir atados al Fondo Monetario. En mi caso particular, también el desafío de esa agenda de las mujeres que ha quedado relegada, atacada en algunos casos por candidatos como Milei, y creemos que tenemos en esta oportunidad un desafío muy grande", enumeró la exdiputada nacional.

En ese sentido, aseguraron que el electorado "nuevamente nos van a encontrar a nosotros del lado que no baja la cabeza, que no resignan y de los que creemos que hay fuerzas para pelearla porque eso demuestra Jujuy, que hay que organizarla y hay que apoyarla".

Su compañero de fórmula agregó que, en el caso del libertario, "hay una realidad que te muestra que en las elecciones anticipadas a sus candidatos les fue horrible".

Por último, explicó que lo que pasa en Jujuy "vemos que la bronca del pueblo trabajador". "La resistencia del pueblo trabajador y el rol de la izquierda: ahí estuvo nuestro compañero Alejandro Vilca, que lo acabamos de inscribir como senador. Y nuestra compañera Natalia Morales que todo el país vio como fue reprimida, arrastrada por la Policía".