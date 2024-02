"La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos", indicó.

"La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos", expresó Kicillof en su cuenta de X en una publicación en la que compartió el enlace de una nota de Infobae que escribió junto al ministro de Economía bonaerense Pablo López sobre la actual ley de coparticipación.

"Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes. Pero sobre todo que las cumpla. Porque ajustar a las provincias no es atacar a “la casta”, es fundir a los argentinos", agregó el gobernador en la publicación.

image.png

En la nota, dijo que la discusión y la reforma de la ley de coparticipación actual "es una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo y nuestra democracia" ya que "perjudica ostensiblemente a la Provincia de Buenos Aires".

"Así, desde hace décadas, nuestra provincia viene siendo discriminada y castigada en el reparto de recursos. Por eso, más allá de toda consideración adicional, no es de extrañar que en la provincia falten rutas, falten escuelas, falten hospitales, falte seguridad. Se trata de funciones que, según nuestra Constitución, las provincias tienen que atender con sus recursos, tanto de recaudación propia, como los que provienen de la coparticipación y los restantes que también transfiere el Gobierno Nacional", se indica en el texto.

Luego se indica que en el territorio bonaerense vive el 38% de los argentinos y se destaca que la provincia genera más del 35% del Producto Interno Bruto del país , el 50% de la producción industrial y que el 39% de las exportaciones de Argentina provienen de producción bonaerense. Al mismo tiempo, se señala que en la provincia vive la mayor parte de la población vulnerable de Argentina: el 58% de argentinas y argentinos pobres y el 61% de indigentes habita en la Provincia de Buenos Aires.

"El protagonismo en la producción se refleja también en la recaudación de impuestos. El 40% de los impuestos que conforman la masa de recursos coparticipables es aportada por los bonaerenses. Pero, ¿cuánto recibe Buenos Aires de esa coparticipación? Apenas algo más de 20%. La desproporción es espantosa: la PBA aporta el 40% y recibe el 20%. Esta inequidad convierte a Buenos Aires en la provincia con menores recursos por habitante de todo el país. Y esto no se debe a la recaudación propia, que en términos per cápita está en línea con el resto de las provincias, sino exclusivamente a lo poco que recibe del régimen de coparticipación federal. No hay otra explicación", agrega la nota.