Axel Kicillof: "Necesitamos coraje ante los acreedores y respuestas para el pueblo"

"Esas no son las soluciones que necesitamos. Eso nos trajo al Fondo Monetario Internacional que, con coraje y sin claudicar, sacó de una patada Néstor Kirchner de la Argentina. Eso que sacó es lo que nos trajo Macri. Macri, Bullrich, Larreta", agregó.

Axel Kicillof NA

En ese sentido, señaló que estos candidatos "se hacen los distraídos, los inocentes, los tontos, ante esta situación tan compleja, la deuda que nos dejaron, la situación económica, haber pasado una pandemia".

"Pero el pueblo no es tonto como pretenden y comprende muy bien que, para enfrentar esta situación, hay que tener capacidad de trabajo, hay que tener conocimiento pero también hay que tener la valentía que mostró Sergio Massa cuando le dijo al Fondo que no nos iban a bajar la palanca, que esta vez no iban a echar un gobierno, que no nos iban a llevar al ajuste y que iba a haber no solo coraje ante el Fondo sino, y para escándalo de la derecha, que ante cada situación pusiera en riesgo el bolsillo de nuestro pueblo, iba a aparecer una respuesta para los jubilados, los laburantes, los sectores informales", enumeró en reconocimiento a la gestión de Sergio Massa al frente de Economía.

"Es eso lo que necesitamos. Coraje ante los acreedores y respuestas para el pueblo. Es Sergio Massa el próximo presidente", proclamó.

Acto Axel Kicillof en Moreno X

Ante cientos de militantes, Kicillof expresó: "No puede gobernar este país los que únicamente proponen ajustes, pérdida de derechos, caída de salarios, más endeudamiento, privatizar la salud y la educación, los que ni siquiera defienden las Islas Malvinas, los que ni siquiera defienden la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los que, con el discurso de los procesistas, cuestionan los 30 mil compañeros desaparecidos".

"No es con menos estado, es con más estado presente en los barrios que podemos mejorar y dar vuelta la situación que vivimos. Esta elección, aunque parezca que es así, no se discute ni se dirime en las redes sociales o en los canales de televisión porteños", concluyó.