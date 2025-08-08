9 de agosto de 2025 Inicio
Las reacciones del arco político a la cadena nacional de Milei: "No es responsabilidad fiscal sino fanatismo ideológico"

Desde la oposición y el oficialismo emergieron críticas y elogios al discurso con el que el Presidente defendió el veto a las leyes de jubilaciones y discapacidad que sancionó el Congreso.

Tras el mensaje por cadena nacional emitido este viernes por del presidente Javier Milei, desde diferentes sectores del arco político emergieron críticas y elogios al discurso del jefe de Estado, con el que defendió el veto a las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad, además de anunciar una serie de medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria".

Nancy Pazos: "Milei está exigiendo al Congreso que legisle a su antojo"

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro consideró que los reiterados vetos del Presidente no responden a la "responsabilidad fiscal" sino a un "fanatismo ideológico".

"¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada combatan la evasión, que tributen más lo más ricos y dejen de financiar la timba financiera", reclamó Santoro.

Leandro Santoro

Su compañera de bancada, Victoria Tolosa Paz, remarcó que las prioridades de los diputados de UxP son "que los jubilados recuperen lo que perdieron, que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan, que las universidades y el Garrahan tengan el financiamiento necesario para garantizar educación y salud para nuestros hijos".

"Para el pueblo no hay plata pero para la SIDE y los amigos del poder, sobra", se quejó Tolosa Paz.

Tolosa Paz

Por su parte, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer expresó sobre el discurso por cadena nacional que "si no fuera para llorar, da risa".

"Quiere penalizar no respetar el Presupuesto y todo el conflicto tiene como causa que no tenemos Presupuesto. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos", consideró la diputada.

Stolbizer

Desde el oficialismo, todo fue elogios. El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó: "Super mega giga discurso del Presidente @JMilei. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!"

Caputo

En tanto, el vocero Manuel Adorni señaló que el discurso de Milei "solo confirma lo que siempre defendimos y en lo que realmente creemos".

"Nuestro norte es bien claro. No vamos a permitir que la vieja política haga retroceder ni un centímetro a los argentinos", aseguró Adorni.

Adorni

