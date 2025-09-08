Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

8 de septiembre de 2025 Inicio
El Parlamento francés destituyó este lunes al gobierno de François Bayrou, cuarto primer ministro de Emmanuel Macron desde 2022, en medio de un debate marcado por la deuda pública y el malestar social. La moción de confianza, que Bayrou decidió someterse de manera voluntaria, fue rechazada por 364 votos contra 194.

A sus 74 años, el dirigente centrista intentó convencer a los legisladores de respaldar un plan presupuestario con 44.000 millones de euros en recortes hasta 2026, incluida la supresión de dos feriados. “Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, advirtió, al señalar la “emergencia vital” que representa una deuda que ya roza el 114% del PBI.

La derrota refleja el bloqueo político que atraviesa Francia desde las elecciones legislativas de 2024, cuando el oficialismo perdió la mayoría absoluta. El malestar social creció con los recortes y derivó en nuevas convocatorias de protesta.

Este lunes hubo concentraciones en distintas ciudades para celebrar la salida de Bayrou. Para el miércoles está prevista una jornada de movilización bajo el lema “Bloqueemos todo” y, para el 18 de septiembre, una huelga general impulsada por los sindicatos.

Macron tiene varias alternativas: nombrar un nuevo primer ministro, convocar elecciones anticipadas o, en el escenario más extremo, presentar su renuncia. La ultraderechista Marine Le Pen reclamó que el presidente tiene la “obligación” moral de disolver la Asamblea, aunque no podría competir en los comicios por su condena judicial.

Desde la izquierda, el socialista Boris Vallaud aseguró que “corresponde formar gobierno a la izquierda, vencedora de las legislativas de 2024”. En paralelo, el oficialista Gabriel Attal planteó un “acuerdo de interés general” entre fuerzas políticas para transitar los próximos 18 meses hasta 2027.

