Axel Kicillof: "El Gobierno consume sus propias redes y desconoce elementos cuando debería llamar a reflexionar"

"No todas las cosas que dice Milei las comparte la mayoría, tampoco los que lo votaron, más allá de las mentiras que dijo y que no está haciendo, como que el ajuste iba a ser para la casta o que el mercado anda bárbaro. Ahora con las prepagas quedó demostrado que era una superchería total para beneficiar a determinados sectores", explicó el mandatario provincial este miércoles en diálogo con Radio 10.

"El ajuste es casi universal, hay pequeñas minorías que zafan por su actividad económica concentrada y su posición de poder, pero el grueso de la sociedad se está comiendo un histórico ajuste. Lo decía el propio Milei, es histórico", remarcó.

Sobre la exposición del Presidente transmitida por cadena nacional el lunes, Kicillof planteó que "incentivó la asistencia a la marcha por la universidad pública", y se refirió a "esa ceguera selectiva que tiene para no ver todo lo que está provocando su programa económico, la devaluación que hizo, aumentos de alimentos, remedios, combustible, pasajes, liquidando buena parte del tejido productivo de la Argentina".

Embed - #MañanaSylvestre - Kicillof: “Se fue a defender la educación pública y los derechos”

"El superávit que logró es en parte por no pagar algunas obligaciones que tiene. Cuando se vean los números de devengado que salen después se van a ver lo que debería haber pagado y no lo hizo. Interrumpió la obra pública", indicó.

"La nueva Ley Bases y el DNU le dan potestad para hacer ajustes de este tipo. Llamo a todos los que tienen representatividad política a que se den cuenta de que más allá del termómetro de las redes está pasando otra cosa. Es un gobierno que usa el DNU y el poder que tiene para ajustar por todos lados, con efectos muy complejos", enfatizó el gobernador.

Según remarcó, "lo que está haciendo es congelar los salarios y jubilaciones, congelar el dólar, que no tiene nada que ver con la emisión ni con el déficit; obviamente generando una recesión muy fuerte porque no hay demanda, no hay mercado interno, no hay ventas". "Así como tuvo que reconocer y quemar los libros y su discurso con el tema de las prepagas, que habían aumentado muchísimo por su culpa y de su DNU, dijo 'es un sector concentrado entonces fija precio'. Se le fue al tacho todo lo que viene diciendo hasta ahora", cuestionó.

Axel Kicillof, sobre la Marcha Federal Universitaria: "No fue algo más, hay que leerla de manera particular"

"Una marcha multitudinaria, un acontecimiento. Creo que hay que leerlo de manera particular, no fue una marcha cualquiera, por la convocatoria, por la masividad, por la diversidad", definió el gobernador bonaerense tras la masiva convocatoria en todo el país.

"Me tocó atravesar con mucha dificultad desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, viendo la masividad, la diversidad, el entusiasmo, las ganas. Todo lo contrario a lo que habían planteado en el protocolo antipiquetes, era muy inadecuado, una provocación. Fue una marcha pacífica. Cuando movilizan esas fuerzas siempre hay represión, lo que muestra que la represión la producen ellos", remarcó.

"El Gobierno consume sus propias redes, sus propios trolls, y eso lo lleva a desconocer ciertos elementos. Debería llamar a pensar, a reflexionar", señaló Kicillof.