El gobernador bonaerense cargó contra el Presidente por la situación económica: "Ajusta al jubilado, al laburante y la clase media. No se dedica ni 10 minutos a buscar una solución a quienes más lo sufren".

En la misma línea, el titular bonaerense opinó que, lejos de que " la casta pague el ajuste", "ajusta al jubilado, al laburante y la clase media. A la vez, evaluó: "No se dedica ni 10 minutos a buscar una solución a quienes más lo sufren".

"Este gobierno se eligió con una serie de afirmaciones, propuestas, promesas de campaña que hoy resultan diametralmente opuestas a lo que está pasando", reflexionó en diálogo con Radio 10. A la vez, indicó que "Ante gobernadores dijo: 'No es lo que a mí me gusta, no es lo que dije que iba a hacer', pero estamos ante un plan de estabilización convencional".

El gobernador resaltó que "es el mismo plan de Macri, pero más rápido y más veloz", a la vez que aclaró que "la particularidad es que, más allá del ritmo, no viene acompañado de ninguna medida compensatoria para sectores vulnerables, ni acuerdos de precios que permita que los bienes de la canasta básica puedan luchar contra la inflación".

Javier Milei

Sobre las futuras modificaciones que el Gobierno ofreció realizar a la Ley Ómnibus, Kicillof, opinó: "En su esencia el problema sigue intacto: el hecho de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo no tiene antecedentes, es una absoluta vulneración a la división de poderes".

"Por más que reduzcan en el tiempo y cambien aprobaciones, arrogarse la facultad de legislar sin pasar por el Congreso es una aberración. Efectivamente el Congreso representa al pueblo de la Argentina en sus diferentes posiciones políticas", concluyó.

Axel Kicillof lamentó la caída del turismo en la Costa y responsabilizó al gobierno de Javier Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "ha caído la ocupación, el gasto promedio y la duración de las estadías" de los turistas en este verano como consecuencia de las medidas económicas del presidente Javier Milei.

Durante un acto encabezado este miércoles en Mar Chiquita, el gobernador apuntó contra las políticas del libertario: "Suben los alimentos, la nafta, el costo de vida en general, y los salarios no suben. No hay que ser economista austríaco o de Harvard para entender que el turismo masivo se va a resentir".

Al respecto, Kicillof sostuvo que en esta temporada veraniega se observa que hay "un turismo más ocasional y corto, mas gasolero, pero decirlo así es de mal gusto con lo que han puesto el litro de gasoil".

"Hay una polarización entre sectores a los que les va igual o un poquito mejor y el grueso del turismo familiar, el turismo popular, en el que observamos todos los indicadores a la baja", insistió durante el acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout.

"Nuestra idea no es quejarnos sino buscar medidas del gobierno de la Provincia para que, ante esta adversidad, dar la mejor respuesta posible para sostener niveles de ingreso y empleo. Tenemos el compromiso para acompañar esta temporada de verano para que le vaya bien a los trabajadores y empresarios que se dedican al turismo. Para dar respuesta a esta situación adversa es no menos Estado, sino más Estado", advirtió, diferenciándose del Gobierno nacional.

Además, lamentó que "con estas políticas ortodoxas de ajuste caen los ingresos, luego los gastos y la facturación de las empresas, que luego reducen empleo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1747734745251770856&partner=&hide_thread=false Realizamos la primera Conferencia de Verano desde #MarChiquita para compartir cómo se viene desarrollando esta temporada 2024 y las políticas que estamos llevando adelante para que todos puedan disfrutar las vacaciones. pic.twitter.com/xzTdjH2Ddz — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 17, 2024

"Leí en un diario que decían que yo estaba desafiando al Gobierno nacional. ¿Cómo estábamos desafiando? Subiendo los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que no teníamos la vocación de desafiar, solo de cumplir los compromisos de que, aun en condiciones complejas, el gobierno de la provincia hace los máximos esfuerzos para que no se deteriore el poder adquisitivo", indicó.

Por último, le envió un mensaje a Milei respecto a la eliminación del giro de los fondos discrecionales a la Provincia: "Buenos Aires es el Estado más chico, el más austero en comparación con las demás provincias. Es el que menos gasto tiene por habitante. Y eso se nota y no es algo para festejar".