Crisis económica: reconocida fábrica de hamburguesas suspendió a 450 trabajadores por la caída de las ventas El frigorífico Pico frenó su actividad y tomó la medida con sus empleados. La caída del consumo, la baja de exportaciones y un endeudamiento millonario empujaron a la empresa a una medida extrema, que enciende alarmas en Trenel y en toda la cadena cárnica. Por + Seguir en







Crisis económica: reconocida fábrica de hamburguesas suspendió a 450 trabajadores por la caída de las ventas

El frigorífico Pico, ligado a la historia de la hamburguesa Paty, resolvió suspender a sus 450 empleados tras una fuerte caída de su actividad. La empresa atribuyó la decisión al derrumbe de las ventas, a un consumo interno en niveles mínimos y a deudas que superan los 30.000 millones de pesos.

La caída productiva es significativa: la firma pasó de faenar alrededor de 600 cabezas de ganado vacuno por día, a procesar apenas unas 50. Durante 2025, las exportaciones de carne registraron una baja del 7,3%, con un desplome más pronunciado en los envíos a China, principal destino del producto argentino, que cayeron un 12,3%.

En Trenel, localidad pampeana donde el frigorífico funciona como uno de los principales motores económicos, la suspensión del personal disparó la preocupación por un eventual cierre definitivo. El parate no solo golpea a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

Crisis en la industria alimentaria El conflicto de Pico se suma a una serie de tensiones que atraviesan a la industria frigorífica y alimentaria. En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Euro mantienen la planta tomada desde hace más de dos meses por salarios adeudados. A ese escenario se agregan casos como Bernasconi y la avícola Granja Tres Arroyos.

La semana pasada, cerca de 300 empleados de la planta de Granja Tres Arroyos en Pilar realizaron paros intermitentes ante la falta de pago de sueldos y de una parte del aguinaldo de diciembre, en un contexto de creciente fragilidad del sector.