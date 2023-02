Atacaron al hijo de un histórico sindicalista de La Bancaria en la Marcha por la Soberanía

Tras el hecho, Gabriel Berrozpe relató lo sucedido mediante un video que se difundió en las últimas horas, además de denunciar que el personal policial no actuó frente a la agresión: "Vino toda la patota de Lewis, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron rebencazos, no amenazaron con armas; me quebraron la pierna. Venían con un cascote; estaba n el piso ya y nos recagaron a palos y la policía no hizo nada".

Además el titular de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, utilizó sus redes sociales para agregar el motivo de la marcha realizada. "Estaba como buen militante acompañando el reclamo de que se cumpla la ley que habilita un paso público para ingresar al lago usurpado por el empresario británico Lewis. Nuestro repudio a la usurpación, a la agresión...", expresó.

Palazzo también añadió que Gabriel Berrozpe, de parte de la seccional local de Río Negro, estará acompañado mientras se recupere del ataque además de que también se lo asesorará legalmente.

La última protesta significó la séptima a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche que determinó abrir el camino público hacia Lago Escondido.

El video de Gabriel Berrozpe tras el ataque