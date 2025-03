Embed Santiago Caputo gritándole cosas a Manes desde uno de los palcos antes de salir. Manes y Milei se habían cruzado durante el discurso del Presidente. pic.twitter.com/ykboAlE6Uh — Melisa Molina (@MelisaMolina93) March 2, 2025

Además, en videos que circularon en redes sociales se pudo observar como, momentos antes, Caputo ubicado desde uno de los palcos comenzó a gritarle a Manes y hacerle gestos amenazantes.

Embed #AHORA | Tensión en el Congreso



Santiago Caputo bajo a buscar a @ManesF por el cruce en el recinto pic.twitter.com/MeP6eBAMXN — Dataclave (@Dataclave) March 2, 2025

Posteriormente, bajó a buscarlo y lo increpó, acercándose y hablándole al oído, mientras el influencer Fran Fijap, que custodiaba al asesor, tapa la cámara que estaba registrando el momento. Por último, un tercer video mostró el instante en que se aleja Caputo, después de pegarle con la mano dos veces en el pecho.

​

Embed Acá el momento en que Santiago Caputo con total impunidad AMENAZA A MANES. pic.twitter.com/JsbNMaHsMw — PAMPA✌️ (@Pampa139) March 2, 2025

Facundo Manes denunció que le pegaron: "Santiago Caputo me amenazó"

El diputado nacional Facundo Manes denunció que fue agredido por el asesor presidencial Santiago Caputo, tras el ataque del presidente Javier Milei durante el discurso en el inicio de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

"Vino Caputo y me amenazó. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó", aseguró en diálogo con el móvil de C5N.