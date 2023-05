Ante su gente y en su provincia: así fue el último discurso de Néstor Kirchner

En febrero de ese año, el exgobernador santacruceño fue operado de la carótida derecha con éxito, lo que lo obligó a retirarse temporalmente de sus funciones. Siete meses después, tuvo que ser sometido a una angioplastia y se le colocó un stent, y fue dado de alta al día siguiente.

A pesar de que se le había recomendado cambiar su estilo de vida debido al estrés, tan solo 2 días después, el 14 de septiembre de 2010, participó de un multitudinario acto convocado por la juventud kirchnerista en el estadio Luna Park, junto con la por entonces presidenta Cristina Kirchner.

Actoen el Boxing Club

Y su presencia ante la multitud se vio por última vez en octubre, dando lo que sería su último discurso en el Boxing Club de Río Gallegos, tan solo 19 días antes de su muerte.

En aquella oportunidad, Néstor brindó un acto acompañado por 15 gobernadores "en defensa del federalismo" y alrededor de 15.000 personas, donde anunció que iba a volver a tener domicilio en Río Gallegos para "construir la gran victoria del 2011”.

También defendió el federalismo ante una avanzada de la Corte Suprema de Justicia, que habilitaba a intervenir a provincia en una causa impulsada por la oposición, y garantizar la restitución del exprocurador Eduardo Sosa. También se animó a pedirle a la Presidenta que “siga luchando con todas sus fuerzas por la Ley de Medios; que siga luchando con todas sus fuerzas para que en la Argentina deje de ser extorsiva la justicia cautelar”.

El último discurso de Néstor Kirchner en su tierra

“Queridos hermanas y hermanos de esta querida tierra mía, provincia de Santa Cruz y mi amada ciudad de Río Gallegos, donde nací y me crie, al lado de todos ustedes: en primer lugar, si ustedes me permiten, quiero ser absolutamente disciplinado y traerles un abrazo y una solidaridad total y absoluta de nuestra compañera presidenta, Cristina, que está acá, con ustedes, presente.

Quiero agradecer, como santacruceño, la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para quien pido un fuerte aplauso; la presencia del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, compañero también, de nuestro corazón; nuestro querido y amigo gobernador patagónico del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, federalista por esencia, por familia, por padre, por convicción, pido un abrazo muy fuerte para este querido neuquino. También para el compañero y amigo mendocino, Celso Jaque, que nos acompaña, pido un fuerte aplauso; para ese gran formoseño, Gildo Insfrán, que está junto a nosotros hoy aquí, un fuerte aplauso de los santacruceños; para nuestro compañero patagónico, también, de La Pampa, nuestro querido compañero Jorge, un fuerte aplauso; para el chaqueño, amigo y luchador, Jorge Capitanich; para el entrerriano federal por esencia, el compañero “Paco” Urribarri, Gobernador de la provincia de Entre Ríos; para nuestro querido compañero de la otra punta del país, el compañero Barrionuevo, de la provincia de Jujuy; para el compañero de la tierra de Facundo Quiroga, el compañero Beder Herrera, la querida provincia de La Rioja; para nuestro querido amigo del Partido Renovador, de la renovación de Misiones, el querido amigo y compañero Maurice Closs; para nuestro querido compañero de la gran provincia de Salta, gran compañero Juan Manuel Urtubey; para nuestro correligionario, amigo de gran lealtad y que lucha y es solidario con la argentina, nuestro querido amigo de Santiago del Estero, gobernador Gerardo Zamora; para aquel gran tucumano, que ha transformado Tucumán, José Alperovich; para nuestro ministro del Interior, Florencio Randazzo, de la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña y para este querido compañero, que está demostrando con su calidad, con su fuerza, con su integridad, que ha tenido la altura, el nivel y la responsabilidad de estar a la altura de la historia para defender los intereses de la provincia de Santa Cruz, nuestro querido amigo y compañero, Daniel.

Me siento profundamente emocionado de volver a reencontrarme con todos ustedes. Y quiero decirles, y otra vez se van a dar cuenta qué mal informan los medios, algunos, por supuesto, que he decidido volver a traer mi domicilio a la ciudad de Río Gallegos y a la provincia de Santa Cruz para venir a pelear y a luchar junto a ustedes.

Acá están aquellos cariños de vida; acá están mis abuelos, mis viejos; vive mi vieja, vive uno de mis hijos y está el nacimiento de mis sueños. Vengo como un argentino más, como un santacruceño del lugar que me toca estar a tomarme de las manos con todos ustedes para que, por amor, con paz le digamos al país todo que nunca más tengamos que ver el atropello del derecho público provincial y la actitud incomprensible de algunos parlamentarios de querer tomar decisiones absolutamente imposibles de tomar que creemos que ha sido en un momento de absoluto error o equivocación de querer atropellar el derecho federal.

Estos gobernadores que están presentes aquí vienen a defender con fuerza, no a pelearse con nadie, vienen a defender la institucionalidad y vienen a defender el federalismo de la Patria para que cada día sea más profundo y más grande.

Queridos gobernadores, me siento profundamente emocionado, veo rostros aquí que me acompañaron desde aquel momento que me toco ser Intendente de Río Gallegos, siempre al lado, con lealtad, pensando en la tierra, en la provincia, en su ciudad. Veo el rostro de Intendentes que me acompañaron luchando permanentemente por el federalismo. Veo la cara de compañeras y compañeros y de pibes hechos grandes que mantienen los sueños y las ilusiones.

Los veo y los quiero abrazar a cada uno de ustedes, y venir a decirles que también vengo a poner, y voy a poner todo mi sacrificio y esfuerzo para que la transformación de Santa Cruz se profundice, para que hagamos honor a esos grandes patriotas nuestros, a esos grandes pioneros y que hagamos entre todos un gran saludo, un gran abrazo a ese gran Gobernador santacruceño federal, que lo recordamos con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor.

Les quiero decir, también, que me van a tener trabajando en la Provincia y me van a tener trabajando en la ciudad de Río Gallegos como siempre, como un militante más para construir la gran victoria del 2011, para consolidad la transformación y labrar el camino de la ilusión de los tiempos. Y no se confundan, podemos haber estado distraídos un ratito, un ratito no más; ahora volvemos por nuestros fueros, volvemos por la victoria, volvemos por nuestras banderas, volvemos para levantar esta querida provincia con toda nuestra fuerza para que siga siendo y construyendo lo que está haciendo nuestro compañero Daniel.

También, decir desde acá, nosotros podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema, pero quien les habla, respetuoso de la independencia de la Justicia, como uno de los responsables morales de la construcción paulatina del difícil camino de construir una Justicia independiente -sabemos y sufrimos lo que fue una Justicia dependiente-; nosotros podemos estar de acuerdo o desacuerdo con una decisión de la Corte, pero es un poder independiente donde esperemos que realmente se consolide la independencia; pero lo que es en el marco del poder político lo que no podemos aceptar es que representantes del pueblo de la Argentina, sean de la provincia que sean, después de lo que sufrió la Patria nuestra sean capaces de preparar un proyecto de intervención.

Hay que defender la democracia, hay que defender la voluntad del pueblo, hay que defender la decisión soberana del federalismo, hay que defender la decisión soberana de las provincias; calculamos que se equivocaron, que lo van a remediar.

También, desde acá le queremos decir a la Presidenta de la Nación que siga luchando con toda sus fuerzas por la Ley de Medios; que siga luchando con toda sus fuerzas para que en la Argentina deje de ser extorsiva la justicia cautelar; para que siga luchando con todas sus fuerzas para seguir consolidando la Justicia; que siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar la distribución del ingreso; que siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar el federalismo; que siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar la derrota a la desocupación, la derrota a la pobreza, la derrota a la indigencia; para que siga consolidando la inversión en todas las provincias de la Argentina; abrazando a cada provincia para construir cada día más justicia y más equidad”.