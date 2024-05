Andrés Ripar criticó la política energética del Gobierno: "El error es terrible"

Durante una entrevista en La voz de la calle, el especialista expuso que "el error de política energética de Chirillo es terrible", debido a la determinación de congelar la inversión en infraestructura: "Faltaba muy poca plata para completar el tema de la planta compresoras: 30 millones de dólares. Así, se podía amortiguar un poco esta necesidad".

En tal sentido, Repar detalló el escenario que se viene: "Hay un volumen de consumo residencial que va a determinar, con las nuevas tarifas del 300%, un monto tarifario en julio terrible. No sé como la población va a afrontar esto (...) Van a pasar a pagar 40 mil ó 50 mil pesos".

El segundo escalón de invierno se trasladó a junio, que lleva el gas a 4.43, que es un delirio adicional de esta gente El segundo escalón de invierno se trasladó a junio, que lleva el gas a 4.43, que es un delirio adicional de esta gente

Más adelante describió el cuadro tarifario: "Desde el 3 de abril, subió el precio del metro cúbico de $47.2 a $158. Ahora viene el tema del consumo. Una cosa es un consumo normal de un día frío y otro de sol, pero ahora es un consumo sistemático por el frío, que además no permite la recuperación de las plantas compresoras".

"Vaca Muerta tiene gas"

Vaca Muerta yacimiento El yacimiento de Vaca Muerta.

El ingeniero Andrés Ripar indicó en C5N la situación de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial del fluido: "Tenemos gas disponible y hay perforaciones, pero se están tapando las cosas. Hay que seguir desarrollando el transporte y las plantas compresoras porque es de necesidad urgentísima, que permita llegar a los consumidores".

En la misma línea, aclaró cómo se llevó adelante el gasoducto Néstor Kirchner: "Las grandes inversiones de cañerías no la pueden asumir la estructura privada de Argentina, sino que fue el Estado el que finalmente concretó la obra y no hay crédito internacional, en estas condiciones se las arregló. ¡Los privados ahí no existieron! No sé si se va a cambiar la política, la de Chirillo es torpe".