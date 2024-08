Andrés Manuel López Obrador confirmó que no recibirá a Javier Milei: "No coincido con su manera de pensar"

El presidente de México explicó el motivo por el cual no se reunirá con el mandatario argentino, que viajará a ese país a fines de agosto para encontrarse con empresarios y líderes de derecha.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , confirmó que no recibirá a Javier Milei durante el viaje que el mandatario argentino realizará a ese país a fines de agosto para reunirse con empresarios y líderes de derecha.

En una conferencia de prensa, López Obrador marcó que no se reunirá con Milei y diferenció su visión política con respecto al del presidente argentino: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso".