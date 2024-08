Duro posteo de Javier Milei contra Alberto Fernández: "Corrupción, violencia de género y asociación ilícita"

En la primera parte del mensaje, el Presidente realiza una recopilación de lo sucedido "ordenando los hechos", subtitulando cada tema. "El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros; de la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género", en un caso que "involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez".

Luego hace referencia a la ex primera dama donde analiza que lo sucedido "no quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo".

En el tópico "infidelidad", el Presidente analiza que "si es una pareja abierta nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos y "si la pareja no es abierta implica una traición a la pareja pero sigue en el ámbito de lo privado".

Luego se refiere a "contrataciones espúreas con fondos público". En este punto, para Milei "la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución. Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, si no que el problema radica en que las acciones de AF estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos. No es argumento el me paga una empresa privada cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita".

A modo de conclusión, Milei realiza un punteo a modo de conclusión final sobre lo sucedido: "1. corrupción en los seguros; 2. violencia de género; 3. asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del expresidente; 4. silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado; 5. todo estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos".

Alberto Fernández denuncia que "hay un aprovechamiento político del Gobierno" de la denuncia en su contra

Tras un fin de semana en el que por diversos motivos, no se publicó la anunciada entrevista a Alberto F ernández, este lunes el diario español El País finalmente la puso online. El exmandatario evita en la nota hablar de situaciones de intimidad para no seguir alimentando el "carancheo mediático" y se queja del uso político que el gobierno de Javier Milei está haciendo del caso.

En otro momento de la entrevista, El Pais le hace notar a Alberto que está reproduciendo "estereotipos que se escuchan muchas veces para negar la violencia de género, como que se cayó o que sufre algún problema de adicción". Ante esa sentencia, el ahora acusado exmandatario afirma que "es un tema muy delicado que directamente afecta a la mamá de mi hijo, por encima de cualquier diferencia yo quiero preservar su integridad. Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático”, y asegura que aceptó la entrevista con el medio del viejo continente porque no quiere parecer que se está “escondiendo” y que no quiere hablar. “Pero ya debo hablar ante los tribunales”.

El actual presidente, Javier Milei, planteo la existencia de un doble estándar en el progresismo. Lo periodistas del medio español se lo señalan y Alberto responde: “Yo no tengo doble estándar. Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar la inocencia”,

Y agrega: “Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse. Son dos cosas distintas”, insiste Fernández.