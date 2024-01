"Si bien yo apoyé su candidatura durante toda la campaña, me parece que este gobierno no está encontrando la forma de comunicarse con las instituciones, el Congreso y diputados", evaluó la legisladora por la provincia de Santa Fe.

"Lo marqué en la última parte de la campaña, agregó, a la vez que lanzó: "Vivimos en una república y tenemos un Congreso que funciona. Si no, cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca".

Javier Milei

En diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, Granata profundizó su postura ante la intención de Milei de arrogarse facultades que no le corresponden como Presidente: "Acá hay instituciones y gobernadores con los cuales hay que sentarse a charlar, te guste o no la forma de gobernar su provincia".

Sus declaraciones también estaban relacionadas con el mensaje de Luis Caputo a las provincias, en el que ratificó que se revisarán las partidas en el caso de que no se apruebe la Ley Ómnibus: "Cuando vi el tuit de Caputo pensé que era un meme. No es un tema de capricho, 'si no votás te vacío...' Si no tenés esa sensibilidad social, que no te das cuenta de lo que está viviendo la gente, se va a hacer mu difícil. Falta empatía y no tanta teoría".

Luis Caputo volvió a amenazar a las provincias que rechacen la Ley Ómnibus

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a lanzar una nueva amenaza contra las provincias al anunciar que se recortarán partidas si alguno de los artículos económicos de la Ley Ómnibus es rechazado.

"Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", comunicó el funcionario a través de su cuenta de X (antes Twitter).

"No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", agregó.

Más temprano, también en su red social, el ministro había manifestado que el Gobierno no va a negociar el déficit cero y había advertido que si no se aprueba la ley "el ajuste será mayor".

"El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", amenazó.

La misma intimidación había lanzado el vocero presidencial Manuel Adorni quien en conferencia de prensa dijo que se revisarían las partidas de todas las provincias si no sale la ley.

A toda esta situación de presión, se suma la nueva disposición que imposibilita a las provincias endeudarse con bancos locales. La decisión se conoció en medio de la pelea con los gobernadores por la aprobación de la Ley de Bases y el envío del proyecto para reponer el impuesto a las Ganancias para los asalariados.