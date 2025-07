Alejandro Bercovich: "El antimileísmo se convirtió en mayoría pero está huérfano de representación"

El conductor de La ley de la selva , Alejandro Bercovich , afirmó que la mayoría de los argentinos está en contra de la gestión del presidente Javier Milei , aunque advirtió que esa porción no encuentra una representación en la dirigencia que integra la oposición .

Ante esta situación, Bercovich remarcó la percepción de los electores: "La sensación de desconfianza que inunda la política es la misma sensación que inunda a la población cuando mira a la dirigencia política, que no parece reparar más allá de su ombligo. La respuesta de la gente está en las votaciones. Hasta ahora hubo una muy baja asistencia en las urnas para renovar legisladores".

javier-milei-latam Las políticas del Presidente tienen un rechazo del 54%.

El comunicador analizó los resultados de una encuesta de Zuban Córdoba: "El antimileismo se ha convertido en una mayoría de la población, que está huérfana de representación. A mitad del año pasado, cuando se agotaba la paciencia por el ajuste de Milei había llegado a ser 48,6%, pero los mileístas se mantenían en 42,3%. En enero se redujo al 32,4%, pero también cayó el antimileismo al 46,5%. Ahora cayó cuatro puntos los que están a favor: 28%, pero se disparó el antimileismo a ese récord del 53,6%".

A modo de reflexión, Bercovich indicó que la oposición al Gobierno no logra seducir al electorado: "Los antimileistas que llegan al 54% no se van a imponer en las elecciones de septiembre y de octubre porque no encuentran un cauce electoral único. Hay lastimados por la gestión Milei que van a buscar reparo en una boleta y otros jamás lo harían. Por lo cual, el Gobierno está al frente con cierta gobernabilidad".

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de julio

dolar suba

El dólar oficial cotizó a $1.250,92 para la compra y a $1.298,51 para la venta, luego de una semana caliente con un alza de $27, en la que superó la línea de $1.300, se acercó al tope de la banda cambiaria y el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a explicar la intervención por parte del Banco Central. En el Banco Nación, en tanto, el dólar operó en $1.250 para la compra y $1.300 para la venta, mientras que el blue se comercializó a $1.325.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial se ubicó en $1.250,92 para la compra y $1.298,51 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.250,00 para la compra y $1.300,00 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.690.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.275.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.289,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.281,33.