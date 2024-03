Alberto Weretilneck, en la apertura de sesiones provinciales: "No hay país sin las provincias ni los municipios"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó duramente al gobierno de Javier Milei en la apertura de sesiones provinciales: "No hay país sin las provincias ni los municipios".

“Las provincias somos preexistentes al estado y tenemos nuestras propias identidades”, agregó, mientras que denunció: "Parece que hoy le debemos a Nación y es la gran damnificada cuando no es así".

Weretilneck se centró específicamente en el reclamo por la quita de fondos a las provincias y lanzó: “No tenemos lo que pagamos y nos hacen responsables. Nación nos quiere echar la culpa a nosotros”.

Ignacio Torres, en las sesiones ordinarias en Chubut: "El Gobierno nos quiso ahogar financieramente"

Nacho Torres, gobernador de Chubut, abrió las sesiones ordinarias en la provincia y se refirió directamente al conflicto que mantiene con el presidente Javier Milei: "El Gobierno nos quiso ahogar financieramente".

El titular de la provincia patagónica ahondó en su declaración y afirmó: "Entramos en una puja con el gobierno nacional después de cumplir los vencimientos, lo que nos puso en jaque y no porque no tengamos capacidad de pago, sino por una decisión política de decidir no cobrar esa deuda para ahogarnos financieramente".

En la misma línea, aclaró que el fallo de la Justicia que ordenaba al Gobierno devolver la coparticipación lo dictó un juez federal. "Quiero darle toda la tranquilidad a los chubutenses, no nos van a poder tocar un peso más de la coparticipación", advirtió, a la vez que agregó: "Quienes nos quieren poner en un lugar de agresión están equivocados, aunque sabemos que la intención era llevarse puesta a la provincia pero no pudieron hacerlo".

"La justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto", dijo Torres en el primer tramo de su alocución, al hacer mención al conflicto desatado con el Gobierno nacional por el envío de fondos coparticipables.

"Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie y está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares. Todo para justificar lo injustificable y no querer reconocer que el Gobierno nacional se equivocó, porque no calculó que Chubut se sabe defender y así lo hizo", puntualizó Torres sobre las críticas de funcionarios nacionales y el propio presidente Javier Milei.

A la vez, además, Torres se encargó de garantizar el pago de los sueldos de los empleados públicos de la provincia, los cuales estarán abonados el día 5 de marzo.