Los gobernadores reclamaron por el envío de fondos en la apertura de sesiones provinciales

Distintos gobernadores realizaron la apertura de las sesiones ordinarias en sus provincias y no dejaron pasar la oportunidad para hacer mención al conflicto que mantienen con el presidente Javier Milei por el recorte de fondos hacia sus territorios.

A la misma vez, el formoseño se refirió al ajuste de los últimos meses y opinó: "En campaña decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero luego asumieron el Gobierno y se aliaron con la casta para ajustar brutalmente sobre el pueblo".

Por su parte, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, se pronunció ante la Asamblea Legislativa provincial y apuntó contra legisladores de La Libertad Avanza: “Es increíble que haya legisladores nacionales que acompañen esa medida de quitarle a los salteños, recursos que les correspondían y que hoy los salteños tengan que pagar el boleto más caro. No le quitan al gobernador, no le quitan al gobierno provincial, se lo quitan a los trabajadores”.

Javier Milei

Otro de los funcionarios que se despachó en contra del gobierno de Milei fue Carlos Sadir, titular de la provincia de Jujuy, quien, con un tono apenas más conciliador, se expresó ante el recinto.

“No vamos a dejar de pedirle a la Nación por los recursos que nos corresponden y que nos pertenecen a los jujeños, llámese impuesto a las Ganancias, fondos de incentivo docente, subsidios de transporte, que hacen a la previsibilidad y la posibilidad de proyectar sabiendo con qué recursos contamos”, comentó.

Tras declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, social, ambiental y climática del sector público provincial, Sadir lanzó: “No sabemos esta crisis hasta dónde llega”.

Ignacio Torres, en las sesiones ordinarias en Chubut: "El Gobierno nos quiso ahogar financieramente"

Nacho Torres, gobernador de Chubut, abrió las sesiones ordinarias en la provincia y se refirió directamente al conflicto que mantiene con el presidente Javier Milei: "El Gobierno nos quiso ahogar financieramente".

El titular de la provincia patagónica ahondó en su declaración y afirmó: "Entramos en una puja con el gobierno nacional después de cumplir los vencimientos, lo que nos puso en jaque y no porque no tengamos capacidad de pago, sino por una decisión política de decidir no cobrar esa deuda para ahogarnos financieramente".

En la misma línea, aclaró que el fallo de la Justicia que ordenaba al Gobierno devolver la coparticipación lo dictó un juez federal. "Quiero darle toda la tranquilidad a los chubutenses, no nos van a poder tocar un peso más de la coparticipación", advirtió, a la vez que agregó: "Quienes nos quieren poner en un lugar de agresión están equivocados, aunque sabemos que la intención era llevarse puesta a la provincia pero no pudieron hacerlo".

"La justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto", dijo Torres en el primer tramo de su alocución, al hacer mención al conflicto desatado con el Gobierno nacional por el envío de fondos coparticipables.

"Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie y está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares. Todo para justificar lo injustificable y no querer reconocer que el Gobierno nacional se equivocó, porque no calculó que Chubut se sabe defender y así lo hizo", puntualizó Torres sobre las críticas de funcionarios nacionales y el propio presidente Javier Milei.

A la vez, además, Torres se encargó de garantizar el pago de los sueldos de los empleados públicos de la provincia, los cuales estarán abonados el día 5 de marzo.