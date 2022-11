Alberto Fernández y Cristina Kirchner respaldaron a la ministra española que fue agredida verbalmente

La vicepresidenta replicó un mensaje que la propia Montero había pronunciado en el Congreso y que subió a sus redes, con el título "Basta de violencia política".

En ese mensaje, la funcionaria española solicitó que "se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y quienes la ejercen".

"Y también, para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos", completó Montero.

La titular de la cartera de Igualdad fue atacada por la diputada Carla Toscano, de Vox, que afirmó que el único mérito de Montero es "haber estudiado en profundidad" aPablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos, lo que motivó el repudio de los legisladores de Unidas Podemos al grito de "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo", según el video.

En las imágenes del Congreso español se vieron en la bancada de otros grupos como PSOE, ERC o Ciudadanos, las expresiones de gravedad y de asombro, mientras los compañeros de Toscano se pusieron de pie aplaudiendo entre risas.

El tuit del presidente Alberto Fernández en apoyo a la ministra española Irene Montero

El ataque de la diputada Toscano y la respuesta de la ministra Montero

