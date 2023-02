Alberto Fernández: "Votaron a Macri y el país se desmoronó, les pido que no desvíen la senda".

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto este martes en el partido de Morón en el que recordó las consecuencias de anteriores gobiernos como los de la Alianza y Juntos por el Cambio. "Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada".