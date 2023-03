Alberto Fernández: "Sí, me veo en unas PASO, no es raro"

"Era raro que un presidente proponga que su esposa sea la presidenta, y ocurrió y al país evidentemente no le fue mal". "Yo no creo que sea raro, es un gesto republicano. Que el que quiera se someta a escrutinio publico para saber si es el mejor candidato o no", agregó sobre su posible precandidatura dentro del Frente de Todos.

El mandatario también apuntó contra las críticas del secretario General de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, quien dijo que "Alberto no honró el acuerdo con el kirchnerismo". "Que diga lo que quiera, yo sé quien soy", respondió Alberto. Luego recordó una frase del general Juan Domingo Perón: "Él decía que cuando un compañero habla mal de otro es porque se está pasando de bando".

Sin embargo, el Presidente añadió ante Lautaro Maislin "que toda crítica es valiosa y respetable, lo que si es que es mejor hacerlas a puertas cerradas, porque haciendo público le das de comer a otros".

Consultado por su gestión, explicó que no es el quien debe calificarse ya que "sería un acto de soberbia", y remarcó que su gobierno tiene "algunas cosas pendientes" y que "Argentina no es un país igualitario".

Luego manifestó la importancia del surgimiento de nuevas caras y propuestas en la política. "Este año se cumplen 20 años desde que Néstor (Kirchner) asumió la presidencia, tenemos que animarnos a revolver el espacio, para que aparezca una nueva dirigencia" y finalizó: "Hay que animarnos a ser desobedientes de las formas clásicas" y sobre todo "escuchar el murmullo de la gente".