Alberto Fernández, sobre la violencia narco en Rosario: "El Ejército nos puede ayudar a urbanizar"

El presidente Alberto Fernández manifestó su preocupación por el aumento del crimen organizado en Rosario y su intención de buscar soluciones junto al intendente de Santa Fe, Pablo Javkin . En ese sentido, no descartó la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para "urbanizar" los barrios.

"Esto no nace un día, es un proceso de bandas que primero buscan copar territorialmente una región, para lograr el dominio, empiezan a enfrentarse con otras bandas, para garantizar el dominio empiezan a involucrarse con el poder y luego, empieza a comprar jueces, comisarios y terminan viendo como eso se blanquea", explicó.

Por otra parte, enfatizó que uno de los temas que más lo preocupan es la policía santafecina. "No me gusta generalizar, pero está claro que hay comisarios que están presos y cambian, y vuelven a cambiar, y los ministros de seguridad también cambian y la causa es la misma: no pueden dominar el narcotráfico", sostuvo.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de un involucramiento de las Fuerzas Armadas en este asunto, el jefe de Estado respondió que "eso está prohibido por la ley de seguridad interna".

"Tendría que cambiar la ley. Nosotros le vamos a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en un problema que (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin me planteó. El me dijo que necesitaba que lo ayudemos a urbanizar los barrios, que al narcotráfico le complica la vida. El Ejército ahí sí puede ayudarnos. Es una suerte de auxilio social, como lo hizo en la pandemia", señaló

"Son cosas que estamos viendo con Pablo, con Agustín Rossi. Lo estuve hablando con Aníbal (Fernández). Nosotros queremos ayudar, pero todos tienen que entender que en Santa Fe hay un problema muy profundo, que es que el crimen organizado se ha instalado. Es pensar el crimen como una empresa. Se enquistan en el poder para garantizar su impunidad", completó.