El presidente Alberto Fernández se emocionó por un mensaje de apoyo que recibió luego de anunciar que no irá por un nuevo período al frente de la Casa Rosada.

“Ocurrieron 130 mil muertes, y la gente no ve que también hubo más de 10 millones de vidas salvadas, y todos los que se salvaron por la vacuna. La gente no lo ve”, señaló al jefe de Estado, pero el conductor del programa le acotó: “Capaz no lo ve ahora, pero sí más adelante”.

Al mismo tiempo, el mandatario recordó un mensaje que le llegó a través de las redes sociales. “Los mensajes de la gente después del video (anunciando que no será candidato en las elecciones 2023), fueron realmente impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó muchísimo”, aseguró.

“Una señora me dejó un mensaje que decía: ‘Mi mamá primero murió por el Covid. Después murió mi papá por el Covid. Pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias Alberto’".

"Tremendo. Me apareció en un momento donde uno toma noción de todo lo que nos tocó”, remarcó el mandatario con la voz quebrada.

En la misma entrevista, Alberto manifestó que Argentina "tiene un futuro extraordinario" y que "sólo tiene que pasar este cuello de botella" de la falta de dólares.

El mandatario reseñó que "en el primer trimestre la actividad industrial fue la más alta de los últimos 5 años" y destacó que el país "produce a un ritmo impresionante", por lo que valoró que cuando se pueda "exportar el gas" del yacimiento de Vaca Muerta "van a entrar dólares" a las arcas nacionales.

Sostuvo además que si la vicepresidenta Cristina Kirchner "quiere ser" candidata a presidenta en las elecciones, "puede serlo".

"Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse", expresó.