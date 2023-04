Alberto Fernández, tras bajarse de las Elecciones: "Sintieron que era algo malo, pero era lo que tenía que hacer".

"Mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar Argentina. Nunca seré un obstáculo de un proyecto colectivo. Yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo. Para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa si lo que necesitamos es no pelearnos entre nosotros sino con los otros. Hay muchos compañeros a los que les cuesta entender esto. Está claro que en la coalición tenemos diferencias y tenemos que resolverlas discutiendo y con el voto de la gente", sostuvo.

Sobre la interna del Frente de Todos, el mandatario planteó que "hay dos miradas que por momentos se chocan y es mejor que decida la gente. Que haya espacios que propongan candidatos". "Yo tengo una mirada y creo representar parte de esa mirada en el Frente. Pero me voy a concentrar en gobernar porque es mejor sobrellevar lo mejor posible lo que nos viene pasando", expuso.

"Hay varios buenos candidatos. Rossi es un dirigente espectacular. Scioli es un gran dirigente también. Victoria Tolosa Paz también puede ser. Massa también. Wado también. Si Cristina quiere, puede serlo. Lo que quiera hacer Cristina es un tema de ella. Tiene muchos méritos para querer presentarse. Si digo que hay que democratizar es porque no debe haber nadie que señale a un candidato", aseguró el Presidente.

"Al peronismo le faltó interna. En 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política. Mi designación como presidente fue parte de esa falta de democracia y fue parte de una enorme crisis que nos tenía a todos divididos. No importa quién sea mi favorito. Lo que quiero es que la gente lo elija", enfatizó.

Sobre su forma de hacer política, Fernández subrayó que "no es un acto de autoridad". "Muchas veces me dicen que no ejerzo el poder. Mirá todo lo que me banqué y lo saqué adelante. Muchos creen que para ejercer el poder hay que sacar la espada de He-Man y cortar cabezas. Así no se ejerce el poder. El poder se ejerce convenciendo al otro. Yo tomé un montón de decisiones que para la gente eran antipáticas".

"El 11 de diciembre me imagino en mi casa. O donde haga falta. Si no hago falta, en ningún lado. Cuando pensás que para hacer política necesitás un cargo sos el peor político del mundo. La política se puede hacer de mil modos. Vengo de una generación en la que era una vergüenza ejercer un cargo para ejercer política. Hay que volver a recrear esa mística de que la política es un acto de servicio, que exige absoluta honestidad en quien la ejerce. Como dice Pepe Mujica, en la política no se gana plata", planteó.