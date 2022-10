Alberto Fernández pidió investigar las denuncias de Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon contra Cambiemos

https://twitter.com/alferdez/status/1581665223211384838 Aquí el testimonio que un fiscal serio de la Nación debería investigar https://t.co/L7sg4OXIHK — Alberto Fernández (@alferdez) October 16, 2022

"Lo dije el viernes en el Coloquio IDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo", agregó el Presidente. Acompañó el posteo con un video de su discurso ante los empresarios, donde aseguró que "ya no hay más espías ni operadores judiciales".

"La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos, hicieron del Gobierno de Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia", aseguró Fernández.

Qué denunciaron Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon

El periodista Hugo Alconada Mon aseguró que la persecución del macrismo comenzó luego de una serie de notas que publicó en La Nación. En ellas reveló la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y el rol del extitular de la AFI Gustavo Arribas en una serie de movimientos de dinero vinculados al Lava Jato.

"A Arribas, inmediatamente que vos sacaste la nota, yo lo denuncié y cerraron la causa", afirmó Elisa Carrió. La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo que sufrió persecución, "pero nunca como por parte de sectores de mi propio Gobierno, que hicieron un daño terrible", y responsabilizó al excanciller Jorge Faurie.