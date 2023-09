Alberto Fernández, sobre el FMI: "Georgieva me dijo que iban a tratar los sobrecargos"

En tal sentido, el jefe de Estado aclaró en Minuto Uno que tiene "una relación personal correcta y cercana con Kristalina", aunque le manifestó su molestia por la última negociación con el Fondo, que requirió una devaluación del 22% del peso argentino. Por esa razón, expuso este desencuentro con el staff técnico del organismo durante el G20 en India: "Todos repiten la necesidad de revisar las instituciones financieras, pero eso no está sucediendo".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Fernández brindó más pormenores de la charla con Georgieva: "Kristalina me dio la razón, entendía que íbamos a resolver las cosas. Me habló de los sobrecargos, me dijo que lo tenía muy presente a la Argentina. Reclamé la revisión de los sobrecargos en los cuatro G20 (...) Las tasas que cobra el FMI están vinculadas a la Reserva Federal. En EEUU, para parar la inflación, la Rserva aumenta la tasa de interés y el Fondo va detrás y hace un enorme daño a quienes somos deudores. Ella me dijo que lo iba a tratar a la brevedad".

Fernández, sobre Ganancias: "Que no lo pague un asalariado"

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $1.770.000, el presidente Alberto Fernández destacó el motivo de la decisión: "Estamos viendo el envío de esta ley. Es una modificación de la ley de impuesto a las Ganancias. Lo que intenta es poner las cosas en su punto de origen, que vuelva a ser de mayor riqueza y fortuna, y que no lo pague un asalariado. Queremos eliminar la cuarta categoría con esa ley".

En la misma línea, expuso cómo se trabajó en este tributo durante los cuatro años de gestión: "Hace mucho tiempo venimos planteando que el impuesto a las Ganancias, que antes era el impuesto a las rentas, dejen de ser pagado por los que viven de un salario. En la campaña no lo toqué, pero cuando llegamos al Gobierno lo corregimos".