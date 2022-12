Alberto Fernández, sobre el fallo contra Cristina: "Se condenó a una persona inocente"

Acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner, sabiendo que es víctima de una persecución injusta. Sé de su inocencia Acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner, sabiendo que es víctima de una persecución injusta. Sé de su inocencia

El jefe de Estado resaltó su reacción tras el veredicto: "No puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina Kirchner. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso".

En la misma línea, Fernández remarcó las fallas del procedimiento judicial: "Se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas". Y aclaró que "la suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín".

Los tuits de Alberto Fernández sobre el fallo contra Cristina Kirchner

