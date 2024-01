En diálogo con Futurock, Pichetto afirmó que el proyecto de Ley Ómnibus debe aprobarse y marcó las herramientas que debe tener el Gobierno. "Hay que hacer un esfuerzo para que salga y el Gobierno tenga instrumentos que el presidente Javier Milei considera importantes. No hay otra manera, que la iniciativa se trate artículo por artículo en la discusión que se dará en el Congreso Nacional. Cada reforma que se vea tiene que verse en el recinto", aseguró.

En tal sentido, advirtió que habrá "temas más complejos que otros" e instó a "intentar que el proyecto de ley pase con media sanción al Senado" para que esa Cámara tenga la aprobación definitiva para que se convierta en ley.

Por otra parte, explicó que en cuanto Milei "encuentre una sintonía con el Congreso y los gobernadores mejor va a ser para él" debido a que "la política se trata de acuerdos".

En tal sentido, marcó que el Gobierno debe permanecer en contacto con los gobernantes: "Me parece que el Gobierno tiene que sentarse con los gobernadores, la gente vive en las provincias, cuando hablas de sacarle todo estás hablando de la gente que va a sufrir".

Cuáles habían sido las críticas del bloque de Pichetto al proyecto de Ley Ómnibus

Hacemos Coalición Federal, uno de los bloques "dialoguistas" en la Cámara baja, lanzó un comunicado el jueves en el que advirtió que no acompañará de forma total las iniciativas del Gobierno en materia de jubilaciones, retenciones y privatizaciones.

"Tenemos el compromiso de colaborar con la gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones” comienza el comunicado difundido por redes sociales del bloque integrado por Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros.

"No estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino”, continúa, marcando las primeras diferencias, el texto.

En otro apartado, el bloque impugna las privatizaciones de empresas públicas y critica expresamente algunas reformas económicas para las provincias: "De ningún modo vamos a convalidar que se perjudica a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país".