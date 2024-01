Hacemos Coalición Federal, uno de los "bloques dialoguistas", adelantó que no acompañará todas las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

A pesar de que el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría para tratar la Ley Ómnibus en Diputados , siguen los cortocircuitos. Hacemos Coalición Federal , uno de los bloques "dialoguistas" en la Cámara baja, lanzó un comunicado en el que advirtió que no acompañará de forma total las iniciativas del Gobierno en materia de jubilaciones, retenciones y privatizaciones .

"Tenemos el compromiso de colaborar con la gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo , no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones ” comienza el comunicado difundido por redes sociales del bloque integrado, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros.

Vamos a defender a los jubilados, a los sectores productivos y a los intereses de las provincias. pic.twitter.com/hLnFGy5a7I — Hacemos Coalición Federal (@Cambio_Federal) January 25, 2024

"No estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino”, continúa, marcando las primeras diferencias, el texto.

En otro apartado, el bloque impugna las privatizaciones de empresas públicas y critica expresamente algunas reformas económicas para las provincias: "De ningún modo vamos a convalidar que se perjudica a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país".

Sin embargo, no todas son críticas. En otro momento del escrito los diputados expresan estar "dispuestos" a otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por la "emergencia" que atraviesa el país y que el Presidente "pueda tener los instrumentos que mejoren las condiciones en la macro y microeconomía, que se pueda derrotar de una vez por todas a la inflación".

El cruce entre Luis Caputo y Miguel Ángel Pichetto

Este comunicado se produjo en un contexto creciente tensión entre el oficialismo con el sector referenciado en Pichetto. En el día de ayer, el experimentado congresal chocó con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y lo acusó (en X, ex Twitter) de "apretar a gobernadores". La respuesta del funcionario no se hizo esperar, ratificando "que las provincias contarán con menos recursos" si no se aprueba la Ley Ómnibus.