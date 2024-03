Advierten que el Gobierno todavía no envió recursos a los comedores

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo indicó que la administración de La Libertad Avanza "en febrero firmó algunos convenios con las iglesias evangélicas y Cáritas pero todavía no los ejecutó".

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Arroyo alertó sobre la falta de envío de recursos a los comedores de parte de la administración de la Libertad Avanza. "Durante enero, el Gobierno ejecutó cero pesos. En febrero firmó algunos convenios con las iglesias evangélicas y Cáritas pero todavía no los ejecutó . No hay alimentos y como no hay alimentos, lo que se come es fideos, harina, polenta y arroz. Es decir, se come mal, con mala nutrición", marcó.

En tal sentido, profundizó en la falta de alimentos en estos lugares ya que describió que "no hay comida en los comedores, Argentina tiene cerca de 44 mil comedores. Un mecanismo es tener una tarjeta en los comedores, otra es comprar alimentos. Lo que uno no puede es no hacer nada. Hay un problema serio de alimentación en la Argentina, eso lo plantean escuelas y organizaciones sociales. La gente la está pasando mal de verdad".

En tanto, el ex ministro de Desarrollo Social apuntó hacia Luis Caputo: "El ministro de Economía dijo que nunca nadie en el mundo hizo lo que hicieron pero justamente nadie lo hizo porque no es lo que hay que hacer, porque si cierro todo y no transfiero ningún recurso, acomodo las cuentas pero es a lo bestia y dejando a todo el mundo afuera".

También advirtió sobre las consecuencias del método para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Sobre el compromiso con el FMI, que sobrecumple las metas, para cumplir eso que es dos puntos de superávit financiero, hay una manera de hacerlo: achicando las jubilaciones. El Gobierno está licuando los ingresos de la clase media y de los que la llevan como pueden. Es muy fuerte", enfatizó.

Daniel Arroyo: "Milei no conecta con el problema diario de los argentinos"

Por otro lado, el diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo cuestionó el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso: "El Presidente no habló de las pymes, del laburante, del comerciante ni del precio de los alimentos. Todo su análisis no conecta con el problema diario de los argentinos. Es positivo convocar a los gobernadores, aunque en muchos puntos del pacto no coincido".

Luego, apuntó hacia el momento económico de la Argentina y expuso su incertidumbre por el dialogante del Gobierno. "Estamos en un proceso de recesión y marzo y abril será más duro, que es lo que dijo el Gobierno. La recesión se va a agudizar. No está claro quién es el interlocutor del Gobierno porque Francos viene y dialoga y después Milei tira atrás lo que dialogó e insulta a quienes son los que tienen que acordar con él", expresó.

"La lógica del Presidente no es el resultado en términos de que salgan las leyes, sino estar en el centro de la escena, como pelearse con artistas y gobernadores. Es un Gobierno que prefiere estar en el centro de la escena antes que las cosas sucedan", agregó.