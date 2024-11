Valencia: dos historias de supervivencia en medio de la catástrofe

Además, se restableció el 94 % de los puntos de suministro eléctrico afectados por la tormenta en la costa mediterránea española, igual que la mitad de las líneas telefónicas.

Una mujer con vida dentro de su auto

En medio de la tragedia se conoció que una mujer fue rescatada con vida tras pasar tres días atrapada en el interior de un coche que había quedado en el fondo de un paso subterráneo en un pueblo de Valencia.

"Después de tres días, hemos encontrado a una persona con vida dentro de un coche", comunicó Martín Pérez, responsable de Protección Civil de Moncada, en el polideportivo de esta localidad. El anunció fue hecho este sábado ante los 400 voluntarios que aplaudieron el hallazgo que se produjo en el túnel de Benetússer. La sobreviviente fue derivada de inmediato a un hospital.

Según relataron personas que participaron de las tareas de rescate, en una ronda en la localidad de Benetússer, escucharon los gritos de una mujer dentro de un coche que había sido arrastrado por el agua dentro del casco urbano. La mujer fue liberada del vehículo, que había quedado bajo una montonera de coches, y trasladada al primer punto de atención sanitaria.

Mujer rescate Valencia Bruna Casas REUTERS

Atrapado por la DANA en un garage: "De acá no salgo"

Un joven mostró en un video cómo se inundaron algunos garages en pocos segundos y cómo pensó que no iba a salir vivo. El valenciano relató en redes sociales que él y otros vecinos quedaron atrapados: "Fue en 15 de segundos", empezó el usuario @superyo79.

"Bajé al garaje sin saber lo que había fuera y traté de sacar el coche", explicó en su perfil. Cuando intentó subir a la plata alta del lugar se encontró con una especie de río que lo empezó a rodear. "Buah... que se complica, se complica. Madre mía. De aquí no salgo", reflexionó.

Agregó: "Dentro del coche solo iba yo y sí, salí, no sé cómo pero salí... Sigo vivo, por segundos...", confesó. En los clips se apreció cómo el agua entró a los estacionamientos en planta baja y alta en cuestión de segundos con pocas escasas posibilidades de maniobrar de los conductores.

¿Qué es la DANA?

La DANA, el fenómeno meteorológico que ha causado los destrozos, "es una depresión (o borrasca) aislada en niveles atmosféricos altos, formada por aire frío”, según la Agencia Española de Meteorología.

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, aseguró que la catástrofe se produjo porque el mensaje "no caló en la población", porque no hay "una cultura de riesgo" o porque los protocolos "son insuficientes o no están hechos para soportar el nuevo escenario climático".