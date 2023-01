Uno de los hijos de Bolsonaro anunció que su padre no tiene fecha de vuelta de Estados Unidos

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro y senador brasileño, Flavio Bolsonaro, anunció que su padre no tiene fecha de vuelta de Estados Unidos, donde viajó dos días antes de terminar su mandato, y consideró que no tiene ninguna responsabilidad en los ataques golpistas del 8 de enero en Brasilia.

"Puede ser mañana, o de acá a seis meses, o puede no volver nunca. No hay previsión" , señaló, y comunicó que su padre está "relajado" de "vacaciones".

Bolsonaro se encuentra en Orlando, Florida, desde el 30 de diciembre, con lo que evitó así estar en la ceremonia de asunción del flamante mandatario Lula da Silva el 1° de enero.

Michelle Bolsonaro, la mujer del exmandatario, llegó el jueves por la noche a Brasilia desde Estados Unidos. Medios brasileños dieron a conocer imágenes de la exprimera dama en el aeropuerto de gorro, barbijo y campera deportiva.

Jair Bolsonaro preocupado Télam

Una persona cercana a la CNN Brasil afirmó que "Michelle está bien", pero no quiso dar a conocer las razones que llevaron a que volviera a Brasil y sola. La hija del matrimonio también ya regresó al país para retomar las clases después de las vacaciones de Navidad, según el diario O Globo, pero otro de los hijos del expresidente, Carlos Bolsonaro, permanece junto a su padre en Estados Unidos.

Pocos días después de haber sido internado en un hospital el 9 de enero por problemas abdominales derivados del apuñalamiento que sufrió en 2018, Bolsonaro afirmó que adelantaría su vuelta a Brasil por razones médicas. Antes había dicho que tenía previsto volver al país a fin de enero.

¿Por qué viajó Jair Bolsonaro a Estados Unidos?

El expresidente ingresó a Estados Unidos con pasaporte diplomático, ya que en ese momento aún estaba en el cargo. A principios de enero, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price aclaró que las personas que entran a Estados Unidos con la visa A, reservada para diplomáticos o jefes de Estado, deben dejar el país antes de los 30 días o solicitar un cambio en su situación migratoria si ya no están ejerciendo actividades oficiales.

Flavio Bolsonaro aseguró que no sabe en qué situación migratoria se encuentra su padre, pero aseguró que seguramente está buscando modificar el visado. "Tiene que cambiar la clasificación del visado. Cualquier persona que sea autoridad y haya dejado de serlo tiene que legalizar esa situación", señaló.

A la vez, el senador desligó a su padre de cualquier responsabilidad por los ataques del 8 de enero, en el que miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia para pedir un golpe de Estado.

"No hay nada jurídicamente que implique a (Jair) Bolsonaro. El poder judicial no es lugar para un juicio político. Él está muy tranquilo, porque sabe que no existe cómo vincularlo a ningún acto criminal", aseguró el senador.

"Si una persona que viste una camiseta de Bolsonaro va a la calle a hacer algo indebido, se la debe responsabilizar, no a Bolsonaro. No tiene poder sobre esas personas", agregó el hijo mayor del expresidente.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) incluyó al exmandatario en la investigación que busca determinar quién instigó la invasión de las sedes de los poderes. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes citó un video compartido por Bolsonaro en redes en el que se cuestiona la transparencia de los comicios en los que fue derrotado por Lula en octubre por una estrecha diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

El exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, responsable de la seguridad de la capital el día de los ataques, fue detenido mientras se lo investiga por "connivencia dolosa" con los asaltantes. Flavio Bolsonaro afirmó que los abogados de su padre están "mirando técnicamente" los procesos en su contra.