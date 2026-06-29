ANMAT amplió la lista de sustancias psicotrópicas y estupefacientes bajo control especial en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica oficializó una actualización del registro, una modificación impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una actualización de las listas de sustancias psicotrópicas y estupefacientes sometidas a control especial en la Argentina.

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La medida se implementó a través de la Disposición 3943/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Según el texto, la actualización responde a las modificaciones impulsadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y a los listados elaborados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) , que incluyen sustancias sometidas a fiscalización internacional.

Entre las sustancias incluidas en la disposición figuran diversos derivados sintéticos de fentanilo, cannabinoides sintéticos, catinonas, benzodiacepinas y otras drogas de diseño que fueron incorporadas o reordenadas dentro de las listas de fiscalización .

Entre ellas aparecen el carfentanilo, el acetilfentanilo, el butirfentanilo, el protonitaceno, el isotonitaceno, el GHB y el hexahidrocannabinol (HHC) . También se incluyen compuestos como bromazolam, etizolam, clonazolam y diversas sustancias de síntesis vinculadas al mercado ilegal de drogas.

El anexo publicado por la ANMAT detalla el estatus de control nacional asignado a cada sustancia dentro de las listas previstas por las leyes 17.818 y 19.303. El listado incorpora decenas de compuestos, entre ellos derivados de fentanilo, cannabinoides sintéticos, catinonas y benzodiacepinas sujetas a fiscalización especial.

En los considerandos, la ANMAT señaló que la modificación se realiza en el marco de las facultades otorgadas por las Leyes 17.818 y 19.303 y por el Decreto 1490/92, que regula las competencias del organismo en materia de control y fiscalización de medicamentos, drogas y productos químicos.

El organismo destacó además que “la actualización de sustancias sujetas a control especial tiene como fin garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública nacional”, y remarcó que intervinieron en el proceso el Instituto Nacional de Medicamentos, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos.