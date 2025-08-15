15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Decenas de personas permanecen desaparecidas. Un helicóptero que participaba de las tareas de rescate se estrelló y murieron todos sus ocupantes. Se suspendió una tradicional peregrinación hindú y tuvieron que evacuar a miles de caminantes.

Por
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Al menos 280 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas por las inundaciones repentinas en India y Pakistán provocadas por las lluvias torrenciales. Las autoridades indicaron este viernes que los rescatistas pusieron a salvo a unas 1.600 personas en dos distritos montañosos en los países vecinos.

El juicio contra Jair Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre
Te puede interesar:

Ya tiene fecha el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

En Pakistán, un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, afectada por las inundaciones, se estrelló debido al mal tiempo. Murieron las cinco personas a bordo, incluidos dos pilotos, según un comunicado del gobierno.

Las devastadoras inundaciones en India llevaron a la suspensión de una peregrinación anual hindú y a la evacuación de miles de peregrinos.

Embed

Las lluvias torrenciales y repentinas sobre zonas pequeñas, conocidas como aguaceros, son cada vez más habituales en las regiones del Himalaya en India y el norte de Pakistán. Estos fenómenos pueden causar estragos al provocar inundaciones intensas y deslizamientos de tierra, afectando a miles de personas en las regiones montañosas.

Los expertos advierten que los aguaceros han aumentado en los últimos años en parte debido al cambio climático, y los daños causados por las tormentas también se han incrementado por el desarrollo no planificado en las regiones montañosas.

Embed

Los principales líderes de ambos países ofrecieron sus condolencias a las familias de las víctimas y les desearon un pronto alivio.

Decenas de desaparecidos en una aldea remota del Himalaya

En la Cachemira controlada por India, los rescatistas buscaban este viernes a los desaparecidos en la remota aldea himalaya de Chositi, luego que las inundaciones repentinas de la víspera dejaran al menos 60 fallecidos y 80 desaparecidos, según las autoridades.

Los funcionarios detuvieron el operativo durante la noche, pero el jueves se rescató al menos a 300 personas después de los potentes aguaceros que causaron inundaciones y deslaves. Se cree que muchos de los desaparecidos fueron arrastrados por las corrientes.

Embed

Harvinder Singh, un residente en la zona, se unió a las labores de rescate inmediatamente después del desastre y ayudó a recuperar 33 cuerpos de debajo del barro, contó. Al menos 50 personas con lesiones graves fueron atendidas en hospitales de la zona, muchas de ellas rescatadas de un arroyo lleno de barro y escombros.

Chositi, en el distrito de Kishtwar, en Cachemira, es el último pueblo accesible para vehículos motorizados en la ruta de una peregrinación anual hindú en marcha a un santuario que está a 3.000 metros (9.500 pies) de altitud. Las autoridades anunciaron la suspensión de la peregrinación, que comenzó el 25 de julio y que terminaría el 5 de septiembre.

Embed

Noticias relacionadas

El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. 

León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas"

Los líderes se volvieron a ver las caras este viernes en Alaska. 

Trump–Putin: el mundo en vilo por la cumbre que puede poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

El incendio en España obligó a evacuar a más de 5 mil personas,

Continúan los incendios en España: el fuego está descontrolado y hay más de 5 mil evacuados

Se teme que la cifra de muertos pueda aumentar.

Trágicas inundaciones en la India: al menos 32 muertos y más de 50 desaparecidos

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 5 de agosto.

Bolsonaro negó haber liderado un complot golpista y pidió su absolución

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 9 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 32 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 46 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 47 minutos
play
Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Hace 48 minutos