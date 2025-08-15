Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Decenas de personas permanecen desaparecidas. Un helicóptero que participaba de las tareas de rescate se estrelló y murieron todos sus ocupantes. Se suspendió una tradicional peregrinación hindú y tuvieron que evacuar a miles de caminantes.

Al menos 280 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas por las inundaciones repentinas en India y Pakistán provocadas por las lluvias torrenciales. Las autoridades indicaron este viernes que los rescatistas pusieron a salvo a unas 1.600 personas en dos distritos montañosos en los países vecinos.

Ya tiene fecha el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

En Pakistán, un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, afectada por las inundaciones, se estrelló debido al mal tiempo. Murieron las cinco personas a bordo , incluidos dos pilotos, según un comunicado del gobierno.

Las devastadoras inundaciones en India llevaron a la suspensión de una peregrinación anual hindú y a la evacuación de miles de peregrinos.

Las lluvias torrenciales y repentinas sobre zonas pequeñas, conocidas como aguaceros, son cada vez más habituales en las regiones del Himalaya en India y el norte de Pakistán. Estos fenómenos pueden causar estragos al provocar inundaciones intensas y deslizamientos de tierra, afectando a miles de personas en las regiones montañosas.

Los expertos advierten que los aguaceros han aumentado en los últimos años en parte debido al cambio climático , y los daños causados por las tormentas también se han incrementado por el desarrollo no planificado en las regiones montañosas.

Embed Fuertes lluvias en Pakistán dejan más de 40 muertos*



En la provincia pakistaní de Jaiber Pastunjuá, cientos de casas se han inundado debido a los aguaceros y las fuertes inundaciones, revelaron las autoridades locales.



"Al menos 43 personas fallecieron y 14 resultaron… pic.twitter.com/VhtQwbmwGj — Alma Plus Tv (@almaplustv) August 15, 2025

Los principales líderes de ambos países ofrecieron sus condolencias a las familias de las víctimas y les desearon un pronto alivio.

Decenas de desaparecidos en una aldea remota del Himalaya

En la Cachemira controlada por India, los rescatistas buscaban este viernes a los desaparecidos en la remota aldea himalaya de Chositi, luego que las inundaciones repentinas de la víspera dejaran al menos 60 fallecidos y 80 desaparecidos, según las autoridades.

Los funcionarios detuvieron el operativo durante la noche, pero el jueves se rescató al menos a 300 personas después de los potentes aguaceros que causaron inundaciones y deslaves. Se cree que muchos de los desaparecidos fueron arrastrados por las corrientes.

Embed ́: 194 muertos en 24 h por inundaciones y deslaves. Khyber Pakhtunkhwa sufre 180 víctimas; helicóptero de rescate cae y mueren 5 tripulantes.



Fuentes: Reuters, BBC, AFP

Like y Comparte #Pakistan #Floods pic.twitter.com/9N3Kbcw9iX — Global Network News (@iluminnatii) August 15, 2025

Harvinder Singh, un residente en la zona, se unió a las labores de rescate inmediatamente después del desastre y ayudó a recuperar 33 cuerpos de debajo del barro, contó. Al menos 50 personas con lesiones graves fueron atendidas en hospitales de la zona, muchas de ellas rescatadas de un arroyo lleno de barro y escombros.

Chositi, en el distrito de Kishtwar, en Cachemira, es el último pueblo accesible para vehículos motorizados en la ruta de una peregrinación anual hindú en marcha a un santuario que está a 3.000 metros (9.500 pies) de altitud. Las autoridades anunciaron la suspensión de la peregrinación, que comenzó el 25 de julio y que terminaría el 5 de septiembre.