Tragedia en México: 11 muertos y 12 heridos por un ataque armado durante un partido de fútbol

Según testigos, un grupo de hombres llegó a bordo de dos camionetas al predio Campos de las Cabañas, en Guanajuato, y cuatro de ellos dispararon contra los presentes. La Fiscalía del estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Un hecho de extrema violencia se vivió en un campo de fútbol en la ciudad de Salamanca, en el central estado mexicano de Guanajuato, cuando un grupo de personas ingresó y disparó contra los presentes. Por el caso, al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas .

Según los reportes oficiales, el ataque sucedió este domingo alrededor de las 17:20 (hora local) en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, en la comunidad Loma de Flores, mientras se desarrollaba un partido de fútbol.

Testigos relataron que, mientras transcurría la jornada, hombres armados llegaron al lugar a bordo de dos camionetas y, tras descender cuatro de ellos, comenzaron a disparar contra los asistentes . Luego huyeron a toda velocidad, dejando más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder.

“Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirma el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 murieron en el lugar y una más cuando recibía atención médica en un hospital”, informó el Gobierno municipal en un comunicado.

Además, se detalló que doce personas resultaron heridas por impactos de bala y están siendo atendidas en diversos centros médicos. “El Gobierno municipal de Salamanca expresa su más sentida solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad ”, se agregó en el texto.

Tragedia en México: las autoridades buscan a los responsables

Inmediatamente cuando se desató la tragedia, autoridades de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para brindar apoyo inmediato. Por su parte, efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) implementaron un operativo para tratar de dar con los responsables del ataque.

Además, como parte de la investigación, la Fiscalía General del estado de Guanajuato indicó que lleva a cabo las tareas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas detrás del incidente violento, mientras que, hasta el momento, no se reportaron detenciones relacionadas con el caso, puntualizó el Gobierno local.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de investigación criminal y personal pericia, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios con el objetivo de preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica y sentar bases sólidas para la identificación y sanción de los responsables”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

fiscalía mexico

Este ataque se suma a una serie de actos violentos azotaron en los últimos años a Guanajuato, un estado con altos niveles de violencia vinculados a disputas entre grupos criminales: la zona de Salamanca está marcada por conflictos constantes entre grupos del narcotráfico y bandas dedicadas al robo de combustible, debido a la presencia de una refinería de Pemex.