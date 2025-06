Tragedia en Indonesia: quién era la joven brasileña hallada sin vida tras caer a un volcán

Juliana Marins 24-6-25 (1).png Una de las últimas fotografías compartidas por Juliana Marins en su cuenta de Instagram.

A sus 26 años Juliana se encontraba realizando un viaje como mochilera por el Sudeste Asiático, desde febrero de este año, recorrió países como Vietnam, Filipinas e Indonesia y compartía sus aventuras en su cuenta de Instagram @ajulianamarins.

Juliana estudió publicidad en Río de Janeiro, Brasil y realizaba clases de pole dance en su tiempo libre. Sin embargo, su vida cambió cuando decidió renunciar a su trabajo y emprender el viaje de su vida, para poder conectar con la naturaleza y conocer otras culturas.

"Nunca me sentí tan viva", escribió la joven en uno de sus posteos en Instagram, en el que subió varias fotos de su estadía por Vietnam. La ubicación de su última ubicación cambió a Indonesia el pasado 10 de junio, donde compartió varias fotografías y escribió debajo "Never try never fly".

Tras caer por una de las laderas del volcán Monte Rinjani, uno de los senderos más peligrosos para recorrer por la inclinación y el suelo, permaneció más de tres días incomunicada, sin agua ni comida.

El hecho se registró cuando la joven, identificada como Juliana Marins de 26 años, se dirigía con un grupo de amigos a una cumbre en la isla de Lombok a través del sector de Cemara Nunggal. En ese momento, cayó por un acantilado mientras se encontraba junto a su guía.

Los rescatistas oyeron a Marins cuando pedía auxilio y utilizaron imágenes aéreas en las que se observaba que permanecía consciente y con la movilidad limitada. No obstante, no lograron rescatarla por las dificultades climáticas y a pesar de que en principio había sido encontrada a unos 500 metros de profundidad, luego se estableció que se encontraba en otro lugar.

Las tareas se reanudaron este martes y las autoridades hallaron a la joven muerta, en el marco de un operativo que se llevó adelante en malas condiciones.

El mensaje de Lula Da Silva, tras la muerte de la turista brasileña

"Recibí con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Juliana Marins tras una caída mientras escalaba el volcán Rinjani. Nuestros servicios diplomáticos y consulares en Indonesia seguirán brindando todo su apoyo a su familia en este momento de gran dolor. Quisiera expresar mi solidaridad con su familia, una solidaridad que, estoy seguro, se extiende también a todo el pueblo brasileño. Que Dios les dé consuelo", expresó en redes sociales.