Villa Soldati: tres menores escapaban de la Policía, chocaron contra una vivienda y el auto se prendió fuego Los efectivos siguieron al auto que tenía a los jóvenes de entre 15 y 17 años a bordo hasta que impactaron contra la ventana de una casa. El vehículo se incendió y los ocupantes debieron ser trasladados.







Persecución e incendio en Villa Soldati. Redes sociales

Tres adolescentes a bordo de un auto robado intentaron escapar de la Policía de la Ciudad y terminaron chocando contra la ventana de una vivienda en Villa Soldati. Luego, el auto comenzó a incendiarse y los ocupantes tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano con heridas.

El hecho ocurrió a la madrugada del martes luego de que los efectivos de la Comisaría Vecinal 7A detectaran al Citroën C3 Aircross haciendo maniobras raras y circulando a contramano en las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona del sur de Flores, por eso comenzó la persecución.

El auto tenía una alerta por haber sido robado el último sábado y la denuncia había sido radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12.

Luego de la persecución que continuó por largas cuadras, el vehículo chocó contra el frente de una casa ubicada en la avenida Rabanal y San Pedrito. Los ocupantes del móvil, que tenían 15, 16 y 17 años, fueron detenidos y lograron salir antes que el auto comience a incendiarse.

Los Bomberos de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y terminaron con las llamas. El SAME también acudió al lugar para atender a los heridos, quienes fueron custodiados por una custodia policial al hospital Penna luego de sufrir politraumatismos por el impacto.